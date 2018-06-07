Шведы одобрили «Северный поток - 2»

Правительство Швеции выдало разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне страны.

Как передает RNS, об этом 7 июня сообщили в пресс-службе правительства Швеции. «Правительство предоставило разрешение по заявке Nord Stream 2 AG на прокладку двух ниток трубопровода в пределах экономической зоны Швеции в Балтийском море», — говорится в сообщении. Разрешение выдано оператору строительства газопровода — компании Nord Stream 2 AG.

«Правительство предоставило разрешение по заявке Nord Stream 2 AG на прокладку двух ниток трубопровода в пределах экономической зоны Швеции в Балтийском море», — говорится в сообщении шведских чиновников.

Министр промышленности и инноваций Швеции Микаэль Дамберг пояснил, что его страна просто не могла запретить строительство газопровода согласно международному праву.

«В то же время правительство ясно дало понять, что Швеция имеет критическое отношение к проекту Nord Stream 2, поскольку он, в частности, может противостоять целям Энергетического союза ЕС и не соответствует действующему законодательству ЕС. Швеция вместе с Данией сыграла решающую роль в том, чтобы вынести этот вопрос на повестку обсуждения ЕС», – подчеркнул Дамберг.

Напомним, ранее Nord Stream 2 AG уже получил разрешения на строительство газопровода от Германии и Финляндии.