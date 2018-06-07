При переходе на проектное финансирование новостройки вырастут в цене на 25-30%

Генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев поделился опасениями, что в результате отказа от долевого строительства и переключения на проектное финансирование, рынок недвижимости будет национализирован, а цены на жилье вырастут на 25-30%.

Схема предложенная правительством, определяет, что банк выступает в роли инвестора недвижимого объекта, выдавая строительной компании 80% средств на реализацию проекта под 7-8%. Проценты, которые застройщик будет вынужден заплатить банку по окончании расчётного периода, будут заложены в стоимость квартиры. Вкупе с растущими расходами девелоперов на дополнительную нагрузку по инфраструктуре – дороги, поликлиники, школы, сады и т.д, это приведет к тому, что цены на новостройки будут выше на 25-30%.

Дальше девелопер предсказывает «эффект домино»: рост цен на жилье вызовет падение спроса, банки потеряют часть выгодных клиентов-ипотечников. Не все застройщики смогут потянуть столь серьезные долговые обязательства, и в итоге перейдут под контроль банков. Банкам придется создавать строительные фирмы и достраивать жилье. Но у банков нет ни ресурсов, ни компетенций, чтобы зарабатывать на непрофильном для себя бизнесе.

«Следующие три года станут испытанием для строительной отрасли и банков, – считает Арсений Васильев. – Последние несколько лет я наблюдаю, что даже, казалось бы, надежные банки рушатся. Так что субсидировать строительство будет крайне ограниченный пул госбанков с доступом к бюджету, а здесь уже велик риск взяточничества. Строительные компании в среднесрочной перспективе превратятся в подрядные организации при банках на государственные деньги. Но можно прийти к этому куда более коротким путем: сразу национализировать строительную отрасль».

Справка:

Группа компаний «УНИСТО Петросталь» объединяет более 10 организаций, успешно функционирующих на российском строительном рынке, и обеспечивает полный цикл инвестиционно-строительного процесса. Группа компаний занимается возведением многоэтажных жилых домов, строительством жилых объектов в кварталах малоэтажной застройки, возведением и эксплуатацией коммерческой недвижимости, и другими видами бизнеса. Старейшая компания группы – ЗАО «УНИСТО», ведёт свою историю с 1966 года.

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