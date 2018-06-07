На набережной Фонтанки полностью завершен ремонт

Участок набережной реки Фонтанки от Обуховского моста до дома № 112 открыт для движения после капитального ремонта. Работы там велись с 2016 года.

Об этом 7 июня сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Смольного. «Пилон» взялся за ремонт этого участка еще два года назад, изначально планировалось, что работы будут завершены в ноябре 2018-го, однако подрядчик справился раньше назначенного срока. За это время были отремонтированы спуски к воде, гранитная набережная, тротуар и проезжая часть, перила и облицовка. Вдоль реки появилась разметка для велосипедистов.

Напомним, в прошлом году также раньше срока был закончен ремонт участка от дома № 6 до Прачечного моста и от моста Белинского до дома № 15, работы проводила компания «Геоизол». Набережную почти сразу после окончания ремонта затопило. К итогам ремонта 150-метрового участка набережной напротив домов № 53 – 55 у горожан также были претензии.