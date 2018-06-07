Компания Л1 выиграла суд

6 июня 2018 года Санкт-Петербургский городской суд вынес решение в пользу ООО «Механический завод СПб» (ГК «Л1 – Строительная компания №1»).

Был признан недействующим Закон Санкт-Петербурга о зеленых насаждениях от 26.01.2018 в части включения в перечень ЗНОП сквера на набережной Адмирала Лазарева, д.16.

Резонансный закон о зеленых насаждениях, принятый зимой 2018 года вызвал массу возмущений у застройщиков города. В разряд объектов общего пользования были переведены участки, принадлежащие строительным компаниям. В итоге застройщики, владельцы участков, подали в суд. Решение по скверу на набережной Адмирала Лазарева уже четвертое в пользу истца. Юристам Компании Л1, куда входит ООО «Механический завод СПб», удалось доказать права собственности на спорную территорию.

Компания Л1 строит на участке площадью 0,26 га семиэтажный жилой дом, который будет частью ЖК «Классика». Разрешение на строительство получено в 2016 году.

ЖК «Классика» находится в исторической части города, недалеко от станции метро «Чкаловская» и набережной Малой Невки. Это район с развитой социальной, торговой и транспортной инфраструктурой. Три очереди ЖК «Классика», составляющие единый охраняемый периметр, были полностью сданы в 2015 году.

ЖК «Классика» – застройщик ООО «Механический завод СПб», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-klassika/dokumenty