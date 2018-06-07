При взрыве на полигоне в Ленобласти пострадали трое военных

На полигоне «Туганы» в Кингисеппском районе Ленинградской области прогремел взрыв. В результате трое военнослужащих оказались в больнице.

Как сообщает 7 июня портал 47News, тяжело пострадали 28-летний военнослужащий из Воронежской области и 19-летний боец из Пензенской области. Более легкими травмами отделался 21-летний уроженец Вологды. Взрыв прогремел около половины пятого вечера 6 июня в 120 километрах от Кингисеппа на полигоне «Туганы». В ЗВО уточняют, что в грунте во время учений сдетонировал неустановленный боеприпас.

На этом полигоне в 2016 году во время утилизации боеприпасов погибли трое, это были гражданские сотрудники специализированной компании.