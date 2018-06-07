Смольный поможет родственникам раненной в Сирии женщины, которая обратилась к Путину

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поручил правительству города оказать помощь с размещением родственников Ирины Баракят, которая 7 июня обратилась к Владимиру Путину во время «прямой линии».

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов. «Губернатор #спб Г. Полтавченко дал поручение Правительству СПб оказать помощь с размещением родственников Ирины Галиченко-Баракят, проходящей лечение в ВМА, после того как они приедут из Сирии в Санкт-Петербург», – говорится в сообщении.

Напомним, в ходе «прямой линии» Путин пообещал Баракят, что в ближайшее время у нее появится российское гражданство, которое необходимо для бесплатного получения протезов в Петербурге. Женщина потеряла ногу и кисть руки, два года она проходила лечение в Военно-медицинской академии в Северной столице. Все это время она не видела свою семью. Путин заявил, что обратится за помощью к военным — те должны найти мужа и детей Баракят и вывезти их в Россию. И только тогда и понадобится помощь Смольного при размещении родственников женщины.