Мурзинка снова стала цвета баклажана, на месте работают экологи и чиновники

Приток Невы в Рыбацком вновь сменил цвет днем 7 июня. На месте сотрудники природоохранной прокуратуры, комитета по охране окружающей среды и компании «Экопром» пытаются найти источник фиолетовой краски.

Об этом «Фонтанке» рассказал заместитель председателя комитета Александр Кучаев. На очередную смену цвета пожаловались жители Невского района, после чего к реке выехала инспекция. Как объяснил Кучаев, ситуация с надзором за рекой осложнена ее правовым статусом — сама Мурзинка региональная, а ее водопользователь, тот самый, неоднократно оштрафованный «Экопром», подчиняется федеральному эконадзору. Смольный в такой ситуации может лишь привлечь организацию по административной статье за нарушение правил водопользования. Чтобы провести полномасштабную проверку, на месте также находится прокуратура и представители самого «Экопрома». Организация, как уже не единожды писала «Фонтанка», заключила контракты с десятками компаний, которые сбрасывают в воду отходы и регулярно нарушают экологические требования. Сейчас экологи осматривают колодцы, чтобы установить источник очередного загрязнения.

Что касается результатов экспертизы воды, которая в последний раз стала цвета баклажана 4 июня, то их в комитете еще не получили.

Напомним Мурзинка становилась не только фиолетовой — ранее она краснела и белела, «Экопром» за это платил штрафы, 150 и 35 тысяч рублей.