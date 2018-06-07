Путин о покушении на Бабченко: Любая инсценировка всегда контрпродуктивна
Президент России Владимир Путин прокомментировал покушение на журналиста Аркадия Бабченко.
Как передает RTVI, во время общения с журналистами после окончания «прямой линии» 7 июня Путин ответил на вопрос о Бабченко.
«Любая инсценировка всегда контрпродуктивна, чем бы она ни была продиктована, тем более если это выносится на международную арену», — заявил президент России.
Он уточнил, что ему ничего не известно о «списке 47», в который якобы внесены все те, кого собирались убить после Бабченко. Список опубликовали в украинских СМИ. При этом Путин подчеркнул, что необходимо думать над тем, как «обеспечить безопасность журналистов и их деятельности».
Справка:
О смерти Аркадия Бабченко вечером 29 мая сообщила полиция Киева. Широкий резонанс затронул официальные ведомства России: МИД выражал соболезнования, Следственный комитет возбудил уголовное дело, а спикер СовФеда Валентина Матвиенко заявила о готовности оказать поддержку семье убитого. На следующий день журналист появился на пресс-конференции СБУ и сообщил, что участвовал в спецоперации.
Исполнителем покушения назван бывший священник, участник АТО Алексей Цымбалюк. За организацию покушения на Бабченко арестован гражданин Украины Борис Герман. Он утверждает, что не планировал по-настоящему убивать Бабченко, так как работает на контрразведку Украины.
Говоря о заказчиках преступления, Герман упоминал своего знакомого Вячеслава Пивоварника из некоего "фонда Путина", который якобы занимается организацией беспорядков на Украине. "Фонтанка" нашла следы Пивоварника в Петербурге.