Путин о покушении на Бабченко: Любая инсценировка всегда контрпродуктивна

Президент России Владимир Путин прокомментировал покушение на журналиста Аркадия Бабченко.

Как передает RTVI, во время общения с журналистами после окончания «прямой линии» 7 июня Путин ответил на вопрос о Бабченко.

«Любая инсценировка всегда контрпродуктивна, чем бы она ни была продиктована, тем более если это выносится на международную арену», — заявил президент России.

Он уточнил, что ему ничего не известно о «списке 47», в который якобы внесены все те, кого собирались убить после Бабченко. Список опубликовали в украинских СМИ. При этом Путин подчеркнул, что необходимо думать над тем, как «обеспечить безопасность журналистов и их деятельности».