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07.06.2018 17:13

Компания Л1 в тройке лучших

Компания Л1 в тройке лучших
Компания Л1

Компания Л1 в 1 квартале 2018 года стала одним из лидеров по продажам квартир комфорт-класса в Санкт-Петербурге. Эту информацию озвучили эксперты консалтинговой компании Knight Frank на конференции «Актуальные изменения рынка недвижимости-2018».

По данным специалистов, начало 2018 года стало успешным для рынка недвижимости в Санкт-Петербурге – рост объема продаж по сравнению с первым кварталом 2017 г. составил 10%. Большое число пришлось на новостройки. Число договоров долевого участия достигло 24 700 единиц, что на 55% выше показателя аналогичного периода 2017 года.

«Рынок реагирует на ситуацию, сложившуюся в сфере строительства. Многие хотят купить квартиру до грядущего повышения цен. Все понимают, что после 1 июля будут серьезные перемены, – считает руководитель Компании Л1 Павел Андреев.

Повышение продаж в сегменте комфорт-класса тоже объяснимо. Это качественный вариант, имеющий множество преимуществ, но дешевле, чем бизнес-класс. Тем более, что сейчас многие объекты можно назвать классом «комфорт+», как, к примеру, наш ЖК «Лондон Парк», первая очередь которого в настоящий момент полностью сдана и активно заселяется».

Справка:

Л1 Строительная компания №1 – крупнейший в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе строительно-инвестиционный холдинг. За 26 лет работы построено более 160 домов. В 2017 году по объемам сданного жилья Компания Л1 вошла в пятерку ведущих строительных компаний Санкт-Петербурга. В трех крупных проектах квартальной застройки: ЖК «Граф Орлов», «Лондон Парк» и «Премьер Палас» в эксплуатацию было введено 12 домов в общей сложности на 245 000 кв.метров. В 2018 к ним добавились 3-й корпус в ЖК «Граф Орлов» и два корпуса ЖК «Премьер Палас». В настоящее время в процессе строительства находятся четыре жилых комплекса – почти 500 тыс. кв. метров жилья. Все дома Компании Л1, независимо от класса, расположены в обжитых районах города с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью.

ЖК "Лондон Парк"  -  застройщик Общество с ограниченной ответственностью «ЛП», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-london-park/dokumenty

ЖК "Граф Орлов" -  застройщик ООО «Научно-производственное объединение «Пигмент», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-graf-orlov/dokumenty

ЖК "Премьер Палас" – застройщик ООО «Л1-4», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-premier-palas/dokumenty


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