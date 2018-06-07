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07.06.2018 17:01

Газзаев, пожелавший Путину помощи от святых: Мне удалось сказать ему то, что я хотел

Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев объяснил свое выступление в ходе «прямой линии» Владимира Путина.

Как пишет 7 июня Sports.ru, Газзаев рассказал, что очень переживал перед разговором с президентом.

«Владимир Путин ответил на все вопросы, я остался полностью удовлетворен тем, как прошла «Прямая линия». Волновался ли я? Вы знаете, перед Путиным волнуется весь мир, что говорить обо мне. Мне удалось сказать ему то, что я хотел», – заявил депутат.

Отметим, вопросов президенту Газзаев по сути не задавал. Он подробно рассказал о том, как вместе с коллегами разработал программу реформирования российского футбола. А когда ведущие попросили перейти к вопросу, просто призвал на помощь к Путину святых. «Хочу, чтобы Господь Бог вас охранял, чтобы святой Георгий вам помогал и хранил вас Николай Чудотворец», — заявил Газзаев. Как оказалось, больше он ничего сказать и не хотел.

Владимир Путин, отвечая на «вопрос» депутата, заявил, что не даст сделать рынки из стадионов после окончания чемпионата мира. 

 


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