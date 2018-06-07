Председатель «милоновского» избиркома ушел в отставку

Председатель территориальной избирательной комиссии №7 Кировского района Михаил Левин 7 июня ушел в отставку. Об этом «Фонтанке» сообщили в городской избирательной комиссии, куда он принес заявление о сложении полномочий.

Сам Левин на звонок корреспондента нашего издания не ответил. Накануне территориальная избирательная комиссия №7 стала единственной в Петербурге, где не смогли провести заседание по утверждению нового состава участковых комиссий. Как сообщал «Фонтанке» член Горизбиркома Дмитрий Краснянский, в ТИКе не собрали кворум, в связи с чем заседание пришлось перенести.

По словам собеседников, близких к петербургскому парламенту, члены ТИКа не сошлись во мнениях о том, кто должен проводить выборы в муниципальные советы в 2019 году. Процессом составления списков руководил помощник депутата Дениса Четырбока, занявшего место Виталия Милонова в петербургском ЗакСе. Якобы благодаря ему в УИКи не смогли попасть желающие стать членами комиссий от районной администрации и граждане, лояльные депутату Госдумы Милонову. Несогласные с тем, какой состав предложили связанные с Четырбоком члены ТИКа, не явились на заседание теризбиркома, сорвав его. Председатель ТИКа Михаил Левин, несмотря на то, что ранее его называли близким другом Милонова, оказался в стане его противников и на заседании присутствовал.

Отметим, что 6 июня территориальные избирательные комиссии Петербурга утвердили новые составы участковых комиссий (УИК), которые будут действовать в течение следующих пяти лет и организуют выборы губернатора, муниципальных депутатов, городского Заксобрания и Госдумы.