Италия в вашем доме

Чистовая отделка, которую строительные компании выполняют в новых домах, часто ассоциируется с дизайном «без претензий» и самыми простыми отделочными материалами. Однако сегодня, когда стандарты ремонтных работ постоянно меняются, покупатели ждут новинок и от застройщиков.

Чтобы удовлетворить ожидания клиентов, ведущие девелоперы ищут оригинальные решения и разрабатывают свои собственные стандарты.

Итальянский стиль

В проектах ведущей петербургской строительной компании Setl City отделка квартир всегда выполнялась на высоком уровне, новоселы заезжали в квартиры, ничего не меняя. И тем не менее, в июне девелопер презентовал новый стандарт отделки, получивший название «Итальянские коллекции». Дизайн-проект создан эксклюзивно для жилых комплексов девелопера и включил продукцию интересных брендов Италии, не все из которых есть в свободной продаже в России. Это значит, стиль квартир девелопера будет уникален и не может быть повторен у других застройщиков, или самостоятельно.

«Итальянские коллекции» – это качественные материалы, простые линии и формы, легкость и комфорт. Отделка представлена в двух вариантах: «Ваниль» и «Шоколад». Для отделки «Ваниль» была выбрана цветовая палитра в спокойных белых и пастельных тонах, восхищающих безукоризненной чистотой. Для коллекции «Шоколад» – гармоничное сочетание темных и светлых оттенков, которое позволяет создать лаконичный интерьер. Эти дизайнерские решения раскрывают потенциал планировки квартиры и оставляют достаточно простора для творчества.

Теплые полы, фактурный ламинат и безупречная фурнитура

Одно из главных нововведений Setl City, не имеющих аналогов на рынке строящегося жилья комфорт-класса Санкт-Петербурга, — теплые полы в ванной комнате. Это простое, на первый взгляд, решение сделает жизнь в новой квартире намного уютнее – снизит уровень влажности в ванной и равномерно распределит тепло. Цифровой терморегулятор позволит самостоятельно регулировать температуру. Итальянский стиль ванной комнате создает новая керамическая плитка с мозаикой и имитацией дерева.

Setl City

Кухни и спальные комнаты квартир в проектах Setl City будут выглядеть более современно благодаря новому высококачественному износостойкому ламинату с выраженной фактурой в пепельно-бежевом цвете или в цвете венге, а также межкомнатным дверям, ламинированным под массив дерева, и дверным ручкам знаменитой итальянской фабрики.

В «Итальянских коллекциях» применены грамотные решения, из которых складывается ежедневный комфорт: влагозащищенные розетки в санузлах и на балконе, дополнительное освещение в зоне кухни в квартирах-студиях, выделенные места для установки сетевого оборудования.

Оценить по достоинству чистовую отделку «Итальянские коллекции» уже скоро можно будет в новых корпусах строящихся жилых комплексов Setl City и в перспективных проектах компании, эксклюзивным брокером которых выступает компания «Петербургская Недвижимость».

Setl City

Справка: Что еще входит в отделку

Помимо всего перечисленного в чистовую отделку от Setl City входят фактурные обои под покраску – на стенах, керамическая плитка – в ванных комнатах и санузлах. Установлены металлопластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом, входная и межкомнатные двери, радиаторы и вся необходимая сантехника. Есть счетчики горячей и холодной воды, а также приборы учета тепловой и электроэнергии.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»