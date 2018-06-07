Италия в вашем доме

Еще
19:40 07.06.2018
Пришлите свою новость!
19:34
Из 47 человек в «списке Бабченко» охрану приставили только к семерым
19:21
Зюганов предложил провести референдум о пенсионном возрасте: Мужик и так не доживает до пенсии!
19:18
«Фонтанка» за 60 секунд — 7 июня
19:07
В гибели не дождавшегося скорой помощи петербуржца обвинили диспетчера
19:03
Пожар в «рыжем лесу» Чернобыля тушили два дня
18:51
Лжеполицейские заставили петербуржца признаться в хранении наркотиков и потребовали выкуп
18:15
На дороги Петербурга и Ленобласти выходят молодые лоси
18:10
Шведы одобрили «Северный поток - 2»
17:55
На набережной Фонтанки полностью завершен ремонт
17:49
При взрыве на полигоне в Ленобласти пострадали трое военных
17:44
Смольный поможет родственникам раненной в Сирии женщины, которая обратилась к Путину
17:20
Мурзинка снова стала цвета баклажана, на месте работают экологи и чиновники
17:11
Путин о покушении на Бабченко: Любая инсценировка всегда контрпродуктивна
17:01
Газзаев, пожелавший Путину помощи от святых: Мне удалось сказать ему то, что я хотел
16:44
Председатель «милоновского» избиркома ушел в отставку
16:38
Глава Фонда капремонта: Нашим сотрудникам нужна справка от психиатра
16:34
Бесхозный предмет убрали с путей, движение на синей линии метро восстановлено
16:34
Путин пообещал гражданство РФ раненной в Сирии
16:30
Путин рассказал, что готовит себе преемника неклассическим способом
16:27
Петербуржцы задолжали в Фонд капремонта 1,2 миллиарда
16:19
Антимонопольщики возбудили дела в регионах из-за роста цен на бензин
16:06
Путин: Олега Сенцова не будут обменивать на Кирилла Вышинского
16:06
Бесхозный предмет остановил поезда на синей линии метро от «Парнаса» до «Петроградской»
15:47
Путин не знает, почему мясо коровы называется говядиной
15:43
Финны стали реже ездить в Россию
15:34
За «заботу» о наркоманах двое пожилых петербуржцев предстанут перед судом
15:33
Президент о Сирии: Наши военные будут находиться там до тех пор, пока это выгодно РФ
15:33
Путин рассказал, какое оружие из послания Федеральному собранию уже есть в армии
15:29
Глава МВД Украины: Донбасс вернем полицейской спецоперацией
15:18
Путин объяснил, откуда брать новых граждан в условиях демографической ямы: помогут беженцы из ДНР и ЛНР
15:15
Президент призвал развивать использование газомоторного топлива в РФ
15:12
Детский сад в Колпино закрыли на карантин: сотрудник заразил ребенка паратифом
15:09
Путин: У России не будет своей криптовалюты
14:54
Президент посулил ипотечную ставку в 7%
14:46
Путин: Долевых договоров на строительство жилья с 1 июля не будет
14:44
Путин: Для борьбы с онкологией нужны ядерная медицина и новейшие лекарства
14:38
Граффити в память о жертвах в метро на Серпуховской заменили мазней
14:30
Tesla позволит бесплатно попробовать обновлённый автопилот
14:27
Президента спросили про пенсионный возраст, он ответил про доходы
14:22
Путина спросили о Боге
14:16
Гендиректор «Газпром нефти»: экспорт нефти за рубли есть, но исключить доллар пока не получится
14:12
За неделю до ЧМ-2018 пропуска на Крестовский остров получили больше 3 тысяч человек
14:03
Президент рассказал о непотопляемости Мутко
14:01
Путин рассказал, что поможет Рогозину справиться с космосом, несмотря на то, что он — журналист
13:59
Таможенница Инга на границе с Финляндией унюхала тысячу пачек контрабандных сигарет
13:56
Путин: Государство хочет формализовать блогеров
13:52
Глава «Газпром нефти» предсказал рост спроса на «чёрное золото» до 2030 года
13:51
Путина спросили про Telegram. Президент: "Мы не собираемся ничего закрывать"
13:48
Путин: Атака Украины на Донбассе во время ЧМ приведет к серьезным последствиям для ее государственности
13:46
Следственный комитет Петербурга пришел к крупному оптовику морепродуктов
13:45
В «бермудском треугольнике» в Рыбацком проснулся гейзер
13:33
Путин о статье за экстремизм: Сжигать книги не будем
13:29
Путин о Латвии: Санкции вводить не будем, пусть им станет стыдно
13:25
Путин ответил на вопрос о возможности Третьей мировой
13:22
Алексея Германа наградили премией «Петрополь» за «Довлатова»
13:18
Путин: Стадионы после ЧМ-2018 не должны стать рынками
13:09
Перед «Прямой линией» Путина обнулили НДС на дальневосточные авиаперевозки — билеты должны подешеветь
13:00
Президент отказался амнистировать «первоходов»: Нет у нас такой традиции
12:50
Вице-премьер Дмитрий Козак рассказал о законопроекте, который обуздает цены на бензин
12:49
Конкурент «Моста глупости» на Боровой пленил очередную жертву
12:45
Путин пообещал разобраться с ценами на нефть
12:35
Президент рассказал, откуда возьмутся дополнительные 8 млрд на экономический прорыв
12:29
Путин объяснил, почему не зачистил правительство на 100%
12:27
Чиновники собрались у экранов и ждут звонка от Путина
12:21
Путин: Мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета
12:20
Россияне вернули себе звание самой большой группы туристов в отелях Финляндии
12:15
Сборная России опустилась на рекордно низкое место в рейтинге FIFA перед ЧМ-2018
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес-трибуна Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
07.06.2018 16:42

Италия в вашем доме

Чистовая отделка, которую строительные компании выполняют в новых домах, часто ассоциируется с дизайном «без претензий» и самыми простыми отделочными материалами. Однако сегодня, когда стандарты ремонтных работ постоянно меняются, покупатели ждут новинок и от застройщиков.
Италия в вашем доме
Setl City

Чтобы удовлетворить ожидания клиентов, ведущие девелоперы ищут оригинальные решения и разрабатывают свои собственные стандарты.

Итальянский стиль

В проектах ведущей петербургской строительной компании Setl City отделка квартир всегда выполнялась на высоком уровне, новоселы заезжали в квартиры, ничего не меняя. И тем не менее, в июне девелопер презентовал новый стандарт отделки, получивший название «Итальянские коллекции». Дизайн-проект создан эксклюзивно для жилых комплексов девелопера и включил продукцию интересных брендов Италии, не все из которых есть в свободной продаже в России. Это значит, стиль квартир девелопера будет уникален и не может быть повторен у других застройщиков, или самостоятельно.

«Итальянские коллекции» – это качественные материалы, простые линии и формы, легкость и комфорт. Отделка представлена в двух вариантах: «Ваниль» и «Шоколад». Для отделки «Ваниль» была выбрана цветовая палитра в спокойных белых и пастельных тонах, восхищающих безукоризненной чистотой. Для коллекции «Шоколад» – гармоничное сочетание темных и светлых оттенков, которое позволяет создать лаконичный интерьер. Эти дизайнерские решения раскрывают потенциал планировки квартиры и оставляют достаточно простора для творчества.

Setl City

Теплые полы, фактурный ламинат и безупречная фурнитура

Одно из главных нововведений Setl City, не имеющих аналогов на рынке строящегося жилья комфорт-класса Санкт-Петербурга, — теплые полы в ванной комнате. Это простое, на первый взгляд, решение сделает жизнь в новой квартире намного уютнее – снизит уровень влажности в ванной и равномерно распределит тепло. Цифровой терморегулятор позволит самостоятельно регулировать температуру. Итальянский стиль ванной комнате создает новая керамическая плитка с мозаикой и имитацией дерева.

Setl City
Setl City

Кухни и спальные комнаты квартир в проектах Setl City будут выглядеть более современно благодаря новому высококачественному износостойкому ламинату с выраженной фактурой в пепельно-бежевом цвете или в цвете венге, а также межкомнатным дверям, ламинированным под массив дерева, и дверным ручкам знаменитой итальянской фабрики.

В «Итальянских коллекциях» применены грамотные решения, из которых складывается ежедневный комфорт: влагозащищенные розетки в санузлах и на балконе, дополнительное освещение в зоне кухни в квартирах-студиях, выделенные места для установки сетевого оборудования. 

Оценить по достоинству чистовую отделку «Итальянские коллекции» уже скоро можно будет в новых корпусах строящихся жилых комплексов Setl City и в перспективных проектах компании, эксклюзивным брокером которых выступает компания «Петербургская Недвижимость».   

Setl City
Setl City

Справка: Что еще входит в отделку

Помимо всего перечисленного в чистовую отделку от Setl City входят фактурные обои под покраску – на стенах, керамическая плитка – в ванных комнатах и санузлах. Установлены металлопластиковые окна с двухкамерным стеклопакетом, входная и межкомнатные двери, радиаторы и вся необходимая сантехника. Есть счетчики горячей и холодной воды, а также приборы учета тепловой и электроэнергии.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «УНИСТО Петросталь»
07.06.2018 18:12

При переходе на проектное финансирование новостройки вырастут в цене на 25-30%

Генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев поделился опасениями, что в результате отказа от долевого строительства и переключения на проектное финансирование, рынок недвижимости будет национализирован, а цены на жилье вырастут на 25-30%.
Компания Л1
07.06.2018 17:13

Компания Л1 в тройке лидеров

Компания Л1 в 1 квартале 2018 года стала одним из лидеров по объему предложения квартир комфорт-класса в Санкт-Петербурге. Эту информацию озвучили эксперты консалтинговой компании Knight Frank на конференции «Актуальные изменения рынка недвижимости-2018».
«Главстрой-СПб»
07.06.2018 16:10

«Главстрой-СПб» открыл продажи старт-квартир в ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу новый корпус на 687 квартир в рамках четырнадцатой очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 1,9 млн рублей. Впервые покупателям будут предложены старт-квартиры для молодых семей.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
47news: В Ленобласти дожди и от +9 до -1
"Шашлык Хаус" не понравился колпинским прокурорам
Италия в вашем доме
Как найти работу мечты и не работать ни дня
Путь мяса и молока от фермера до прилавка запишут QR-кодом на упаковке
Сергей Степанов: потенциал апартаментов еще не до конца раскрыт
А из нашего окна пышная сирень видна
Как удобнее всего добираться до Пушкина?
Облицовка зданий: честный взгляд на хризотилцементный сайдинг
Десять ярких событий начала лета в Пушкине
Урбанизм в новых кварталах комфорт-класса
С места в карьеру
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Куда можно проехать по пропуску на Крестовский

"Автодор"

В «Автодоре» пообещали оснастить трассу М-11 спортивными площадками

кадр из видео/instagram.com

На севере Петербурга прошел град с дождем

Новости компаний
ГК «УНИСТО Петросталь»
07.06.2018 18:12
При переходе на проектное финансирование новостройки вырастут в цене на 25-30%
Генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев поделился опасениями, что в результате отказа от долевого строительства и переключения на проектное финансирование, рынок недвижимости будет национализирован, а цены на жилье вырастут на 25-30%.
Компания Л1
07.06.2018 17:13
Компания Л1 в тройке лидеров
Компания Л1 в 1 квартале 2018 года стала одним из лидеров по объему предложения квартир комфорт-класса в Санкт-Петербурге. Эту информацию озвучили эксперты консалтинговой компании Knight Frank на конференции «Актуальные изменения рынка недвижимости-2018».
«Главстрой-СПб»
07.06.2018 16:10
«Главстрой-СПб» открыл продажи старт-квартир в ЖК «Северная долина»
Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу новый корпус на 687 квартир в рамках четырнадцатой очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 1,9 млн рублей. Впервые покупателям будут предложены старт-квартиры для молодых семей.
Setl City
07.06.2018 15:51
Setl City приступила к строительству последней очереди ЖК «GreenЛандия-2»
Setl City начала строить последнюю, десятую, очередь ЖК «GreenЛандия-2», состоящую из двух корпусов 2.12 и 2.13. В составе очереди будет возведен встроенно-пристроенный детский сад на 100 малышей.
ГК «ЦДС»
07.06.2018 13:39
Группа ЦДС запустила бесплатный экскурсионный маршрут
Группа ЦДС стала партнером бесплатного автобусного экскурсионного маршрута «Путешествие в историю». Проект приурочен ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. В рамках поездки горожане смогут посетить места, связанные с творчеством великого русского поэта.
предоставлено Kingwinch Wake Park
07.06.2018 11:19
10-11 июня 2018 пройдет Кубок форта Константин
Ежегодные открытые соревнования по вейкбордингу – Кубок Форта Константин – в 2018 году станут мощнее, ярче и громче.
Магазин "Кей"
06.06.2018 17:43
Новинки от Apple, представленные на WWDC 2018: обзор от специалистов КЕЙ
4 июня прошло самое ожидаемое для фанатов продукции Apple событие – презентация WWDC 2018. На ней «купертиновцы» представили свои последние разработки. Сегодня вместе со специалистами КЕЙ мы вкратце рассмотрим, чем же Apple порадовала фанатов «яблочной» продукции
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.06.2018 14:46
Аэрофлот в полном объёме сохранит перевозки в Крым
Аэрофлот в полном объёме сохранит перевозки в Крым летом 2018 года. Авиакомпания Россия увеличит количество рейсов до трёх в сутки, при этом провозная ёмкость возрастёт на 24%.
Setl City
06.06.2018 12:38
В Мурино приступят к строительству развязки с КАД
Строительство съезда с КАД в Западное Мурино планируют начать уже в июне. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Ленобласти.
ГК «Эталон»
06.06.2018 12:08
ЖК «Галактика.Премиум» получил аккредитацию еще одного банка
АО «Газпромбанк» аккредитовал новый жилой комплекс бизнес-класса «Галактика.Премиум», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах ходьбы от станции «Московские ворота».
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.