Глава Фонда капремонта: Нашим сотрудникам нужна справка от психиатра

Часть сотрудников петербургского Фонда капремонта должна проходить психиатрическое обследование и иметь справку от психиатра.

Как рассказал «Фонтанке» 7 июня зампред комиссии ЗакСа по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Борис Вишневский, об этом на сегодняшнем заседании рассказал глава фонда Денис Шабуров.

«Инспекция по труду их проверяла, и у кого-то нашли нарушения в процедуре проведения этого обследования. Я спросил, у вас что, такая работа, что можно свихнуться? На что он ответил, что разные бывают случаи, и некоторые категории сотрудников обязательно должны иметь справку от психиатра», – рассказал Вишневский.