Бесхозный предмет убрали с путей, движение на синей линии метро восстановлено

Ничего опасного на станции метро Петербурга «Удельная» не нашли, поезда на синей линии передвигаются в обычном режиме.

Как сообщает пресс-служба городского метро, около 50 минут понадобилось взрывотехникам и сотрудникам службы безопасности подземки днем 7 июня, чтобы убедиться в безопасности и достать с путей «Удельной» бесхозный предмет. После этого движение на линии было восстановлено. Напомним, временно поезда шли только от «Петроградской» до «Купчино» и обратно.