Путин пообещал гражданство РФ раненной в Сирии

Родившаяся в Одессе Ирина Баракят, которая была ранена в Сирии, выполняя роль переводчика, получит российское гражданство, необходимое ей для получения медицинской помощи в Петербурге. Об этом сообщил президент Владимир Путин 7 июня.

Под конец "Прямой линии" состоялось прямое включение из Петербурга, из Военно-медицинской академии. Вопрос президенту задала Ирина, которая родилась в Одессе, но вышла замуж за сирийца и обосновалась в САР. Во время боевых действий в Алеппо она помогала российским военным в качестве переводчика, в том числе участвовала в переговорах с боевиками. Ирина была ранена, она закрыла своих детей от брошенного снаряда, но сама потеряла ногу и кисть руки. Российские военные доставили ее во ВмеДА, где ее лечили два года. Но получить протезы бесплатно иностранная гражданка не может. Также женщина с тех пор не видела свою семью.

"Я уже говорил, как мы должны относиться к получению гражданства нашими соотечественниками и теми, кто относит себя к Русскому миру", – заявил Путин.

Он заверил женщину, что российское гражданство у нее будет.

Президент также пообещал, что обратится к военным, чтобы они нашли мужа и детей женщины, которые остались в арабской республике. Он также выразил благодарность военным медикам.