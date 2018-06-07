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07.06.2018 17:17

Кладбище городских вывесок

После зачистки центра города от незаконной рекламы, под Петербургом выросло кладбище вывесок. Вернуть оттуда имущество в целости проблематично, говорят предприниматели. Его всё равно нельзя использовать, парируют в Смольном.
Кладбище городских вывесок

С начала 2018 года Смольный обнаружил в Петербурге 8,4 тысячи нелегальных вывесок и демонтировал 2,6 тысячи из них, рассказал «Фонтанке» глава комитета по печати Сергей Серезлеев. Скорость зачистки застала врасплох предпринимателей. Магазины и кафе лишаются своих конструкций еще до того, как успевают исправить нарушения или обжаловать претензии, а подрядчики Смольного портят их имущество в процессе демонтажа и хранения, уверяют бизнесмены. В Смольном обвиняют предпринимателей в лукавстве, но не отрицают погрешностей.

С начала года в арбитраже зарегистрировано более 600 жалоб к комитету по печати. Львиная доля исков  – от ресторанов и ретейлеров, которые оспаривают наложенные на них взыскания за незаконные вывески. Обжалуются не только штрафы, но и демонтаж. ГКУ «Городская реклама и информация», которое снимает незаконные информационные конструкции, с начала года получило 31 иск. Претензии к комитету или его подведомственному учреждению предъявили такие ретейлеры, как «Евросеть», «Магнит», «Амрест», «Теремок», «Буквоед», «Реалъ».

Часто бизнесу удается отстоять права. Так, из 120 жалоб, рассмотренных в судах с начала года, полностью или частично удовлетворены 104. Из 22 вынесенных решений по искам к ГРИ только три не в пользу бизнеса. 

По словам предпринимателей, споры по поводу вывесок возникали и раньше, но  в преддверии мундиаля чиновники стали действовать решительнее. «Снимают, даже если документы на согласование уже поданы или предписание о демонтаже оспаривается в суде», – рассказал «Фонтанке» директор сети «Реалъ» Игорь Янковский, у которого за два месяца сняли пять вывесок. 

Иногда суд — это способ оттянуть неизбежное. «Раньше многие хитрили: согласовали вывеску 50 см, а на деле вешали 60 см. Никто с линейкой не ходил, но сейчас дошли до этого», – комментирует Игорь Янковский. 

Но вывесок рискуют лишиться и те, кто уже устранил нарушение. Визит подрядчиков Смольного в начале мая стал полным сюрпризом для брассерии Kriek на Невском проспекте, которая добровольно уменьшила буквы над входом по требованию чиновников. «Приехала бригада, вывеску сняли, ссылаясь на предписание, хотя по фото было очевидно, что конструкция уже другая», -  говорит директор по развитию управляющей компании Beer Family Project Наталья Митчина. Совладелец бара на набережной «Фонтанки» Антон Иванов (имя заменено по его просьбе) утверждает, что месяц назад остался без вывески, хотя получил разрешение на конструкцию и претензий к ней не поступало.

По словам предпринимателей, остановить демонтаж, предъявив нужные документы, невозможно: работы зачастую происходят ночью. А вот с возвращением имущества возникают проблемы. Так, Антон Иванов обратился в ГРИ за разъяснениями по поводу  демонтажа согласованной вывески и ее дальнейшей судьбы. В ответе, который пришел  через месяц (есть в распоряжении «Фонтанки»), было только предложение забрать свое оборудование на складе в поселке Белоостров. «Никаких извинений. Иными словами, забирайте и монтируйте обратно сами за свой счет», – говорит он. 

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На складе в Белоострове тысячи конструкций свалены бессистемно, многие из них разбиты или повреждены. «Даже если вывеска стояла незаконно, это собственность, изготовленная за мои деньги», – комментирует предприниматель. По оценкам экспертов, стоимость информационных конструкций может варьироваться от 20 до 200 тысяч рублей.

Оператором склада в Белоострове является ООО «Авис-Сервис», основанное в 2010 году и принадлежащее предпринимателю Владимиру Силину. С этой компанией Смольный заключил в 2018 году три контракта почти на 5 млн рублей на демонтаж и хранение рекламных и информационных конструкций. Организация, до этого не сотрудничавшая со Смольным, сразу стала крупнейшим подрядчиком ГКУ «Городская реклама и информация», хотя и не единственным. Контракт на 1 млн рублей на демонтаж рекламы и вывесок получила «Управляющая компания Эстейт Групп», еще в 1 млн рублей ГРИ обошлась аренда спецтехники.

Владелец «Авис-Сервис» Владимир Силин отказался комментировать условия хранения демонтированных конструкций, посоветовав обратиться в Смольный. Но обвинения в произвольном демонтаже отверг. «Если собственник показывает документы, подтверждающие законность вывески, мы ее не снимаем», – заявил он.

В комитете по печати тоже не согласились с претензиями бизнеса. «Мы не знали» и «мы не успели» – это разговоры в пользу бедных», – заявил Сергей Серезлеев. По его словам, когда комитет выявляет нарушение, он направляет владельцу вывески уведомление о привлечении к административной ответственности. На добровольный демонтаж дается 15 дней. Но глава комитета не исключил, что в каких-то случаях подрядчик мог снять вывеску по ошибке или из-за неактуальной информации. «Погрешность есть, но она минимальна», – сказал он. Проблем со складом в Белоострове чиновник тоже не видит: 90% снятых вывесок не забирают, поскольку использовать их все равно нельзя. «Пока к нам не было ни одной судебной претензии по условиям хранения», – отметил он. Зато работы предстоит еще много: из 13 тысяч жалоб на портале «Наш Петербург», адресованных комитету, 80% касаются вывесок, уточнил он.

Общественный совет по развитию малого предпринимательства при губернаторе Петербурга за последние два месяца получил около ста обращений по необоснованному демонтажу вывесок, рассказал председатель комиссии по рекламе и информации Роман Шайхайдаров. По его словам, в ряде случаев подрядчики попросту имели на руках неактуальные документы. При этом работа без вывески может снизить оборот торговой точки на треть, говорят предприниматели. А  вывоз оборудования со склада, его ремонт и монтаж обходятся в среднем в 20 – 30 тысяч рублей, что составляет треть от его стоимости, оценивает эксперт из компании ProfiPro, специализирующейся на согласовании вывесок, Мария Фастовская.

Отстаивать свои права готовы не все. Несколько предпринимателей признались «Фонтанке», что не хотят идти в суд, опасаясь проблем с согласованием новых вывесок. Другие не хотят нести дополнительные расходы. «Мы забрали наши вывески и пока оцениваем ущерб. Если он превысит судебные издержки, будем обращаться в суд», – говорит Игорь Янковский. 

По словам Романа Шайхайдарова, бизнесменам, лишившимся вывески по ошибке, удалось добиться возвращения ее на место силами подрядчика, но это создавало новые риски. К примеру, индивидуальной предпринимательнице Евгении Моносовой конструкцию не подключили к электросетям и прикрутили на один саморез. «Если что-то случится, ответственность будет нести бизнес», – заключает Роман Шайхайдаров.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»


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