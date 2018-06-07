Петербуржцы задолжали в Фонд капремонта 1,2 миллиарда

С 2014-го по конец 2017 года в петербургский Фонд капремонта было собрано почти 10,4 миллиарда рублей взносов, из них 4,1 миллиарда – в прошлом году. Долги по взносам на конец 2017-го достигли почти 1,2 миллиарда рублей, сообщил 7 июня на заседании комиссии ЗакСа по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам генеральный директор фонда Денис Шабуров.

Отметим, что в конце декабря 2017-го он заявлял о росте собираемости взносов: «По долгам есть некоторое снижение, но непонятно, тенденция ли это. От 1,3 млрд задолженности опустились до 1,267 млрд. Собираемость растет – от 84% в 2015 году до 91,2% в этом».

Всего в 2017 году планировалось отремонтировать 3034 многоквартирных дома на сумму около 13 миллиардов рублей, из которых 7,15 – средства фонда и 5,85 – горбюджета. Самыми масштабными были работы по ремонту и замене лифтов – 1440 единиц на сумму 4,2 миллиарда рублей, также велся ремонт фасадов, крыш и внутридомовых инженерных сетей. Как ожидается, исполнение плана капремонта составит 98%, заявил Шабуров.

По словам зампреда комиссии Бориса Вишневского, руководитель фонда ещё раз остановился на проблеме задержки ввода в эксплуатацию лифтов после ремонта, о которой «Фонтанка» писала в мае. Шабуров заявил, что занимается этим вопросом ежедневно, и каждый день по крайней мере несколько лифтов из 500 ожидающих своей очереди вводятся эксплуатацию. Напомним, суть проблемы заключается в чистой бюрократии: лифты готовы поехать после ремонта, но им мешают недополученные согласования. Причина – в новых правилах приемки оборудования. К делу подключили Ростехнадзор, у которого не хватает инспекторов. Кроме того, к каждому лифту теперь еще нужно приставить специального человека, найти и обучить которого предстоит за счет жильцов. В 2018 году в Петербурге отремонтируют лифты еще в 162 домах, но и эти свежеотремонтированные лифты могут столкнуться с той же преградой.