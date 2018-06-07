Shell испытала дизельный «Звездолёт»

Одна из крупнейших нефтяных компаний Royal Dutch Shell (занимает 6-е место в мировом рейтинге нефтяных компаний) озаботилась топливной эффективностью и с помощью компании AirFlow из Коннектикута построила грузовой «Звездолет» (Starship). Экспериментальный автопоезд сочетает традиционные технологии с новейшими. Создатели попытались доказать, что возможности дизельных двигателей внутреннего сгорания еще себя не исчерпали.

Под капотом – обычная ходовая часть от тягача, на которую установлен экономичный шестицилиндровый дизельный мотор. Углепластиковая обтекаемая кабина тягача и «зализанная» фура сделаны так, чтобы максимально уменьшить аэродинамическое сопротивление. Даже решетка радиатора регулируется в зависимости от потребностей двигателя в охлаждении. На прямой дороге и на большой скорости часть «гриля» закрывается, обеспечивая меньшее сопротивление потоку. На крыше прицепа расположены солнечные батареи мощностью в 5 киловатт, они делают ненужным генераторы, которые отбирают мощность у двигателя и повышают расход топлива. Трансмиссия гибридная, то есть в случае надобности в дело могут включиться электромоторы — например, при движении в гору или при тяжелой нагрузке. Система постоянного мониторинга и подкачки шин также помогает экономить солярку.

Проект запустили в 2015 году, и вот только на днях «Звездолет» завершил первый экспериментальный рейс через всю Америку — из Калифорнии во Флориду, сообщил портал Cnet.com. Объявленные результаты впечатляют: экономия топлива достигала 40 процентов даже при том, что грузовик нес повышенную нагрузку.

Отметим, что в настоящее время один за другим мировые автогиганты объявляют о том, что сокращают или даже совсем прекращают выпуск автомобилей с дизельными двигателями и даже с бензиновыми. В Европе постоянно ужесточаются экологические нормы, и уже сегодня дизельным автопоездам очень непросто им соответствовать. Уже сейчас все производители от Mercedes до Nissan имеют в своей производственной программе грузовики на электротяге. Пока что это городские развозные фургоны, но Mercedes уже показал электрические тягачи для междугородных трасс. В Америке, где большая часть грузов перевозится именно по шоссе, уже сейчас принимаются заказы на электрические грузовики Nikola One и Tesla Semi.