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07.06.2018 19:43

Зачем военный корабль - носитель крылатых ракет приходил в Неву

Горожане заметили у набережной Лейтенанта Шмидта малый ракетный корабль «Ураган», в тактическое ударное вооружение которого входят крылатые ракеты семейства «Калибр».
Зачем военный корабль - носитель крылатых ракет приходил в Неву

Три недели назад МРК вышел на заводские испытания в Ладогу, и визит в Северную столицу, казалось бы, в планы не входил. Как 7 июня сообщили «Фонтанке» читатели, военный корабль в акватории Невы курсирует не первый день. Накануне его видели на рейде на набережной Лейтенанта Шмидта, ночью он прошёл под Дворцовым мостом, а сегодня два буксира провели его вверх по течению.

На присланных в редакцию снимках опознаётся МРК «Ураган» – головной корабль проекта 22800 (шифр «Каракурт»). С декабря 2015-го ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» строит его для Балтийского флота. 19 мая этого года на Ладоге начались ходовые испытания «Урагана».

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Ладожское озеро находится восточнее Петербурга, завод «Пелла» расположен неподалеку — в городе Отрадное Кировского района Ленобласти. В пресс-службе судостроительного предприятия «Фонтанке» поначалу с легкостью прокомментировали — мол, в ходе испытаний тестировали основное оборудование, двигатели и систему навигации; первый этап закончен, корабль возвращается на завод.

Неожиданную реакцию вызвал вопрос, почему «Ураган» возвращается огородами — пройдя мимо завода до самого устья, а потом сделав разворот. На «Пелле» взяли паузу для уточнения, а затем выдали: им неизвестно, по какой причине МРК гуляет по Неве, и вообще официально испытания еще не начинались.

Такой ответ пресс-службы — благодатная почва для версий: от «малый ракетный корабль шел по приборам и заблудился» до «сбежал-угнали». Любое из предположений украсило бы новостную ленту за неделю до начала чемпионата мира по футболу. Проза намного скучнее.

В ходе «расследования» приключений ракетного корабля «Фонтанка» установила, что «Ураган» действительно возвращается после ходовых испытаний на Ладоге. А замысловатый маршрут обусловлен тем, что МРК должен был пройти процедуру размагничивания. Чужеродным для него состоянием «Ураган» обогатился на Ладоге, проходя под разными углами магнитные поля. Размагничивание — процесс обязательный, пренебрежение чревато не только сбоем навигационного оборудования, но и  подрывом на минах с магнитным или индукционным взрывателем.

скриншот с сайта forums.airbase.ru

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Путь корабля можно проследить по открытым данным, согласно им, на размагничивание «Ураган» зашел в Кронштадт 30 мая, через шесть дней вернулся в Петербург и взял курс на завод.


© Фонтанка.Ру

Справка:

Головной корабль проекта 22800, малый ракетный корабль «Ураган» заложен 24 декабря 2015 года и строится с учётом политики импортозамещения. Первые два представителя проекта 22800, «Ураган» и «Тайфун», не несут специализированного противовоздушного вооружения, вместо него предполагается использовать две корабельных артустановки АК-630М. Начиная с третьего корабля, на МРК будет устанавливаться зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-М». Предполагается, что малый ракетный корабль войдёт в состав Балтийского или Черноморского флота. «Ураган» был спущен на воду в канун Дня ВМФ — 29 июля 2017 года. Передача флоту запланирована на лето.


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