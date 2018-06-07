Антимонопольщики возбудили дела в регионах из-за роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усиливает контроль за ценами на бензин. Об этом 7 июня сообщает RTVI со ссылкой на ТАСС.

Особое внимание в ФАС собираются уделить Дальнему Востоку. Кроме того, антимонопольщики уже выдали 7 предупреждений «о недопустимости нарушений антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов». Также возбуждено несколько дел в ряде регионов, производителям топлива направлены рекомендации «о необходимости соблюдения правил поведения на рынке».

Результаты ежедневного мониторинга цен на бензин в оперативном режиме будут докладывать вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Напомним, сегодня, 7 июня, в ходе «прямой линии» Владимира Путина Козак заявил, что договорился с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин. Кроме того, в Госдуму собираются внести законопроект, который уравняет пошлины на экспорт топлива с пошлинами на нефть.