Антимонопольщики возбудили дела в регионах из-за роста цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усиливает контроль за ценами на бензин. Об этом 7 июня сообщает RTVI со ссылкой на ТАСС.
Особое внимание в ФАС собираются уделить Дальнему Востоку. Кроме того, антимонопольщики уже выдали 7 предупреждений «о недопустимости нарушений антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов». Также возбуждено несколько дел в ряде регионов, производителям топлива направлены рекомендации «о необходимости соблюдения правил поведения на рынке».
Результаты ежедневного мониторинга цен на бензин в оперативном режиме будут докладывать вице-премьеру Дмитрию Козаку.
Напомним, сегодня, 7 июня, в ходе «прямой линии» Владимира Путина Козак заявил, что договорился с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин. Кроме того, в Госдуму собираются внести законопроект, который уравняет пошлины на экспорт топлива с пошлинами на нефть.
Справка:
Напомним, что цены на бензин с конца мая выросли на 1,4%, а на дизельное топливо — на 1,2%. В Ленинградской области литр бензина А-95 достиг отметки в 50 рублей. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе обсуждения поправок в бюджет на 2018 год в Госдуме заявил, что во втором полугодии надо готовиться к ослаблению рубля и ускорению инфляции из-за роста цен на топливо.
Всего с начала года топливо в России подорожало на 7,2%. По данным ВЦИОМ, граждане считают, что бензин дорожает из-за экономической политики РФ и жадности нефтяных компаний.