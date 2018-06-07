Бесхозный предмет остановил поезда на синей линии метро от «Парнаса» до «Петроградской»

На путях станции метро Петербурга «Удельная» сотрудники службы безопасности подземки нашли бесхозный предмет. Поезда днем 7 июня не едут дальше «Петроградской».

Как сообщает пресс-служба метрополитена, поезда на синей линии с 15:40 едут только от «Купчино» до «Петроградской» и обратно, остальные станции сейчас недоступны. Как сообщают очевидцы, станции «Удельная» и «Озерки» закрыты на вход и выход, при этом в справочной подземки затруднились сказать, какие вестибюли сейчас закрыты. Отметим, на «Удельной» расположен железнодорожный вокзал.