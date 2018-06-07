Путин: Олега Сенцова не будут обменивать на Кирилла Вышинского
В ходе «Прямой линии» 7 июля Владимир Путин признался, что даже не думает о возможности обмена задержанного на Украине журналиста Кирилла Вышинского на осужденного за подготовку теракта режиссера Олега Сенцова.
«Нашего журналиста задержали за выполнение его журналистской функции, – сказал Путин. – Что же касается другого фигуранта. Он ведь задержан в Крыму не за журналистскую деятельность, а за подготовку террористического акта, взрыва, в результате которого люди могли пострадать. Это разные вещи. Поэтому я пока об этом не думаю, я думаю о другом. Я надеюсь, что мы добьемся освобождения российского журналиста, в том числе через международные организации, от которых Украина зависит».
Справка:
Вышинского задержали в Киеве 15 мая, в тот же день сотрудники Службы безопасности Украины обыскали редакцию агентства. В ведомстве заявили, что обыски связаны с использованием российских СМИ «в гибридной информационной войне против Украины».
В 2015 году режиссер Олег Сенцов получил 20 лет в колонии строгого режима по приговору Северо-Кавказского окружного военного суда. Ему вменили создание террористического сообщества, совершение двух терактов в Крыму и подготовку ещё к двум, а также незаконный оборот оружия и взрывчатки. В марте 2016 года режиссера этапировали в колонию. Верховный суд сначала оставил приговор без изменений, а в июне 2016 года отказался его пересматривать. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что сотрудников РИА Новости-Украина подозревают в госизмене и что у следствия есть доказательства проведения агентством «проплаченных антиукраинских атак». По данным СБУ, весной 2014 года Вышинский приехал в Крым и участвовал там в пропагандистских акциях, направленных на поддержку присоединения полуострова к России. За это позднее он получил медаль "За возвращение Крыма".