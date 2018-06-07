Путин: Олега Сенцова не будут обменивать на Кирилла Вышинского

В ходе «Прямой линии» 7 июля Владимир Путин признался, что даже не думает о возможности обмена задержанного на Украине журналиста Кирилла Вышинского на осужденного за подготовку теракта режиссера Олега Сенцова.

«Нашего журналиста задержали за выполнение его журналистской функции, – сказал Путин. – Что же касается другого фигуранта. Он ведь задержан в Крыму не за журналистскую деятельность, а за подготовку террористического акта, взрыва, в результате которого люди могли пострадать. Это разные вещи. Поэтому я пока об этом не думаю, я думаю о другом. Я надеюсь, что мы добьемся освобождения российского журналиста, в том числе через международные организации, от которых Украина зависит».