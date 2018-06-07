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07.06.2018 16:10

«Главстрой-СПб» открыл продажи старт-квартир в ЖК «Северная долина»

«Главстрой-СПб» открыл продажи старт-квартир в ЖК «Северная долина»
«Главстрой-СПб»

Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу новый корпус на 687 квартир в рамках четырнадцатой очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 1,9 млн рублей. Впервые покупателям будут предложены старт-квартиры для молодых семей.

«Главстрой-СПб» приступает к реализации квартир в новом корпусе 14-й очереди ЖК «Северная долина». В продажу поступил корпус №19А общей площадью 34 245 кв. м. Жилая площадь 28-этажного здания составляет 23 367,5 кв. м. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – второй  квартал 2020 г.

Новостройка возводится в западной части микрорайона «Северная долина», в квартале, ограниченном проспектом Энгельса, улицами Николая Рубцова, Федора Абрамова и Заречной. В доме запроектировано 687 квартир площадью от 23,7 до 60,6 кв. м и стоимостью от 1,9 до 5 млн рублей. Покупатели могу выбрать жилье классических планировок или европейского формата.

В рамках 14-й очереди ЖК «Северная долина» компания «Главстрой-СПб» предложит покупателям новый продукт – старт-квартиры для молодых семей. Это двухкомнатные квартиры с максимально функциональной организацией жилого пространства и европейскими планировками, имеющими объединенную зону кухни и гостиной, спальню и хобби-рум. В большой гостевой зоне можно не только готовить, но и проводить много времени всей семьей, принимать гостей, устраивать дружеские посиделки и встречаться с родственниками. Наличие двух изолированных комнат позволяет организовать спальную зону и пространство для различных активностей  – это может быть рабочий кабинет или мастерская, мини спортзал или салон-красоты, гардеробная, детская игровая комната или музыкальная студия.

Метраж старт-квартир в 14-й очереди ЖК «Северная долина» варьируется от 52,6 до 60,6 кв. м. Минимальная стоимость такого жилья составит от 4,5 млн рублей. Покупателям предлагаются различные варианты оплаты: единовременное внесение всей суммы, покупка в ипотеку или с рассрочкой от застройщика. В зависимости от формы приобретения жилья предоставляются скидки. 

Все квартиры передаются с улучшенным стандартом отделки, который включает: оклейку стен обоями на флизелиновой основе под покраску, напольное покрытие из ламината с фактурой дерева. В комнатах будут установлены современные радиаторы с терморегуляцией, шпонированные межкомнатные двери и  металлическая входная дверь с замком и фурнитурой. Пол и стены ванной комнаты будут облицованы плиткой песочных оттенков, установлено сантехническое оборудование.

Справка о компании «Главстрой-СПб»

Район "Северная долина" -  застройщик ООО "Главстрой-СПб",  проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.


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Новости компаний
«Главстрой-СПб»
07.06.2018 16:10

«Главстрой-СПб» открыл продажи старт-квартир в ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу новый корпус на 687 квартир в рамках четырнадцатой очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 1,9 млн рублей. Впервые покупателям будут предложены старт-квартиры для молодых семей.
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