Путин не знает, почему мясо коровы называется говядиной

Владимир Путин даже при помощи вице-премьера по сельскому хозяйству так и не смог ответить на вопрос, почему мясо коровы называется говядиной.

Во время "Прямой линии" 7 июня Путину задали вопрос: "Почему мясо коровы называют говядиной?" Глава государства в прямом эфире переадресовал запрос профильному вице-премьеру Алексею Гордееву, который также не смог ответить.

Слово "говядина" произошло от древнерусского "говядо", означающего "крупный рогатый скот" или "бык". В древности так называли все мясо крупного рогатого скота. Слово "говядо" имеет индоевропейский корень gou, что делает его созвучным с аналогами в других языках, например с английским cow (корова).