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07.06.2018 15:43

Финны стали реже ездить в Россию

Интерес финнов к путешествиям в Россию снижается. Об этом свидетельствуют данные Статистического центра Финляндии.

По данным статистики, граждане Финляндии за первые четыре месяца 2018 года совершили 110 тысяч туристических поездок, тогда как в 2016 и 2017 годах этот показатель за аналогичный период был выше на 8% – 120 тысяч.

Несмотря на близость, Россия всё же не так интересна финнам, как Азия и Океания (190 тыс. поездок), хотя, впрочем, Таиланд всё же уступил РФ на 10 тыс. финских посещений.

Наибольшей популярностью у финнов среди соседних стран пользуется Эстония. Эту прибалтийскую страну гости из Финляндии посетили с января по апрель 590 тыс. раз. Вслед за ней идёт Швеция с 480 тыс.поездок.

Отдыхать жители Суоми предпочитают в Испании, причём более половины путешествий финны совершают на Канарские острова (180 тыс.). Южную Европу и Средиземноморье зимой и весной предпочитают Западной Европе (450 тыс. поездок против 310 тыс.).

Всего  за четыре месяца финские туристы съездили за рубеж 2,5 млн раз, из них 1,8 млн — это путешествия с ночёвкой.


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