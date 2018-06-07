Путин рассказал, какое оружие из послания Федеральному собранию уже есть в армии

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной «Прямой линии» 7 июня рассказал, какое оружие из показанного в ходе мартовского послания Федеральному собранию уже используется в российской армии, а какое — пока нет. Начал президент с гиперзвукового ракетного комплекса.

«Еще в 2004 году я говорил, что мы начали разработку таких систем, и тогда я сказал о системе, которую мы сейчас назвали «Авангард», – сказал Путин. – Это абсолютное оружие, если говорить о сегодняшнем дне. Я не думаю, что такое оружие в ближайшие годы появится в другой стране. Оно рано или поздно появится. Но нас это не беспокоит. Теперь о том, что есть, чего нет. Гиперзвуковая система воздушного базирования «Кинжал» уже стоит на вооружении в Южном военном округе. Лазерный боевой комплекс тоже стоит уже на вооружении. Система «Авангард» находится в промышленном производстве, в серию пошла, в 2019 году поставим ее на вооружение. В 2020 году поставим на вооружение баллистическую ракету «Сармат». Два изделия с ядерной двигательной установкой — это ракета глобальной дальности и подводный беспилотный аппарат. Мы завершили в обоих случаях главный этап разработки – то, что связано с испытанием ядерной двигательной установки. Работа идет по плану».

Путин подчеркнул, что у него нет сомнений, что все эти виды оружия будут в плановые сроки поставлены российской армии, и отметил, что есть несколько новых перспективных разработок, о которых будет рассказано позже.