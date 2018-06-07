Президент о Сирии: Наши военные будут находиться там до тех пор, пока это выгодно РФ

Российские военные в Сирийской арабской республике выполняют "важную и благородную миссию" и пока покидать страну не собираются, однако при необходимости вывод вооруженных сил будет осуществлен очень быстро. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе "Прямой линии" с населением 7 июня.

Отвечая на вопрос о российских военных в Сирии, президент рассказал, что сейчас у России есть два пункта в этой стране.

"Это не просто воинский контингент. Это два комплекса базирования — порт Тартус и аэропорт в Хмеймиме. Наши военные будут находиться там до тех пор, пока это выгодно России и во исполнение наших международных обязательств. Мы пока не планируем ​выводить [войска]", — заявил Путин.

По его словам, военные приобрели уникальный опыт во время боевых действий. Однако он предостерег от того, чтобы считать Сирию полигоном для испытания нового оружия. Вооруженные силы РФ выполняют в республике "важную и благородную миссию" для защиты нашей страны и нормализации ситуации в самой Сирии. Глава государства подчеркнул, что "наша боевая работа способствует стабилизации".

В данный момент на повестке – мирное урегулирование, заверил Путин.