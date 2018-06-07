Президент о Сирии: Наши военные будут находиться там до тех пор, пока это выгодно РФ
Российские военные в Сирийской арабской республике выполняют "важную и благородную миссию" и пока покидать страну не собираются, однако при необходимости вывод вооруженных сил будет осуществлен очень быстро. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе "Прямой линии" с населением 7 июня.
Отвечая на вопрос о российских военных в Сирии, президент рассказал, что сейчас у России есть два пункта в этой стране.
"Это не просто воинский контингент. Это два комплекса базирования — порт Тартус и аэропорт в Хмеймиме. Наши военные будут находиться там до тех пор, пока это выгодно России и во исполнение наших международных обязательств. Мы пока не планируем выводить [войска]", — заявил Путин.
По его словам, военные приобрели уникальный опыт во время боевых действий. Однако он предостерег от того, чтобы считать Сирию полигоном для испытания нового оружия. Вооруженные силы РФ выполняют в республике "важную и благородную миссию" для защиты нашей страны и нормализации ситуации в самой Сирии. Глава государства подчеркнул, что "наша боевая работа способствует стабилизации".
В данный момент на повестке – мирное урегулирование, заверил Путин.
Справка:
Напомним, что в 2014 году началось вмешательство западных стран в конфликт в Сирии на стороне оппозиционных сил. В 2016 году курдские повстанцы при поддержке авиации США активизировались в районе города Ракка, считавшегося фактической столицей Исламского государства. В июне 2017 года бойцы оппозиционных Сил демократической Сирии (СДС) и западной коалиции войск начали финальную стадию наступления, а к концу сентября город был практически освобожден от террористов. Министерство обороны России заявило о "катастрофических разрушениях" в городе на северном берегу реки Евфрат и жертвах среди мирных жителей. Представители Amnesty International в 2017 году посетили 42 места бомбардировок в Ракке и опросили более сотни участников событий, обвинив военных международных сил в убийствах сотен мирных жителей. США, в свою очередь, неоднократно обвиняли Россию в убийствах мирного населения, например в районе Восточная Гута.