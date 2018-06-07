За «заботу» о наркоманах двое пожилых петербуржцев предстанут перед судом

Уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением отправлены прокуратурой в Московский районный суд Петербурга. Двое петербуржцев «заботились» о наркоманах, предоставляя им комнаты в своих квартирах со всем необходимым для употребления запрещенных веществ.

Об этом 7 июня сообщает городская прокуратура. С марта 2018 года 63-летний пенсионер начал пускать в дом на улице Фрунзе наркозависимых граждан, предоставляя им комнату в коммунальной квартире. Он также помогал им готовить раствор и давал необходимые для употребления инструменты.

Еще одна жительница Московского района наркоманов приводила к себе домой с января 2018 года. На Варшавской улице им предлагали одну из двух комнат в квартире, помогали готовить раствор и давали шприцы.

Обоих петербуржцев привлекли по статье 232 УК РФ – систематическое предоставление помещений для потребления наркотиков. Им грозит до 4 лет колонии.