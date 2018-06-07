Глава МВД Украины: Донбасс вернем полицейской спецоперацией

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Донбасс вернут в состав страны в ходе «полицейской операции».

Об этом 7 июня сообщает пресс-служба МВД Украины. «Рассмотрим «механизм постепенных шагов» на примере оккупированного района города Горловки. Например, из города Горловка выводятся все бандформирования, туда заходят украинские пограничники вместе с миротворцами, становятся на границе района, а также представитель Минюста Украины. Он объявляет по украинским законам выборы в местные советы. И мы должны получить украинскую власть на местах. Никаких выборов под прицелом, только присутствие голубых касок и украинских полицейских сил», – подчеркнул Аваков.

По его данным, около 60% жителей Донбасса «хотят вернуться на Украину», еще 20% боятся переходного периода и еще 20% мечтают о российском гражданстве. На чем основаны такие данные, Аваков не рассказал. По его оценке, для операции по возвращению Донбасса Украине будет достаточно двух тысяч миротворцев ООН.

Напомним, 7 июня в ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин предупредил, что если Украина предпримет атаку на Донбасс во время проведения чемпионата мира по футболу, то это «приведет к серьезным последствиям для ее государственности».