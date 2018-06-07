Путин объяснил, откуда брать новых граждан в условиях демографической ямы: помогут беженцы из ДНР и ЛНР

Решение демографической проблемы — либерализация выдачи российского гражданства, заявил в ходе «Прямой линии» 7 июня президент Владимир Путин, отвечая на вопрос из города Батайска Ростовской области. Оттуда главу государства попросили упростить получение российского гражданства для беженцев из ЛНР и ДНР.

«Мы должны пойти по пути либерализации всего, что связано с получением российского гражданства, – сказал Владимир Путин. – В связи со сложной демографической ситуацией в России эта проблема приобретает острый экономический характер. Число женщин детородного возраста к 2022 году у нас сократится на 25%».

Путин отметил, что это связано не с какими-либо сегодняшними трудностями, а с резким падением рождаемости в 90-е годы.

«Одно из немногих средств решения этой проблемы — привлечение наших соотечественников. Речь идет о людях, которые считают себя кровно связанными с русским миром, владеющих русским языком», – заявил президент.