Президент призвал развивать использование газомоторного топлива в РФ

В ходе «Прямой линии» 7 июня президент Владимир Путин рассказал, какое направление экологичного топлива должно развиваться в России.

Блогеры спросили главу государства, будут ли в России вводиться субсидии на электроавтомобили, так как этот вид транспорта представляется молодым людям наиболее экологичным.

«Для нас это имеет определенную специфику, – сказал президент. – Чтобы производить электроэнергию, надо иметь первичный источник энергии. В мире для производства электроэнергии используется больше всего угля. А он не самый экологичный источник топлива. Для нас первичным источником является газ. Нам надо переходить на газомоторное топливо и стимулировать развитие этого направления во всем мире... Надо решить вопрос с организацией заправок. Это счетная позиция, «Газпром» этим занимается. Но этого недостаточно, чтобы этот вид транспорта внедрить как экономически целесообразный».

Путин подчеркнул, что многое будет зависеть от работы на местах, от того, «как это будет внедряться в конкретных губерниях».

«Мы этим сейчас занимаемся и будем двигаться в этом направлении», – сказал президент.