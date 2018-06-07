Детский сад в Колпино закрыли на карантин: сотрудник заразил ребенка паратифом

Одна из сотрудниц детского сада №18 в Колпинском районе Петербурга пришла на работу с кишечной инфекцией. Недуг отправил в больницу ребенка и закрыл учреждение на карантин.

Как сообщает портал «Доктор Питер» 7 июня, воспитанник с диагнозом «паратиф» оказался в детской городской больнице №22 в понедельник, 4 июня. После госпитализации проверять детсад и его сотрудников отправился Роспотребнадзор. Анализы выявили носителя, после чего учреждение закрыли на карантин. О других заразившихся детях информации не поступало.

Напомним, в середине апреля в больницы из детского сада №46 на Ростовской улице отправились сразу четверо детей, еще 13 лечились дома. Проверка выявила в яйцах сальмонелл, отвечать за отравление пришлось главе Пушкинского района Петербурга.