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07.06.2018 15:12

Детский сад в Колпино закрыли на карантин: сотрудник заразил ребенка паратифом

Одна из сотрудниц детского сада №18 в Колпинском районе Петербурга пришла на работу с кишечной инфекцией. Недуг отправил в больницу ребенка и закрыл учреждение на карантин. 

Как сообщает портал «Доктор Питер» 7 июня, воспитанник с диагнозом «паратиф» оказался в детской городской больнице №22 в понедельник, 4 июня. После госпитализации проверять детсад и его сотрудников отправился Роспотребнадзор. Анализы выявили носителя, после чего учреждение закрыли на карантин. О других заразившихся детях информации не поступало.

Напомним, в середине апреля в больницы из детского сада №46 на Ростовской улице отправились сразу четверо детей, еще 13 лечились дома. Проверка выявила в яйцах сальмонелл, отвечать за отравление пришлось главе Пушкинского района Петербурга.


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