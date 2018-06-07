Путин: У России не будет своей криптовалюты

У России не может быть национальной криптовалюты, однако необходимо следить за этой сферой и использовать электронные деньги для своих целей. Об этом заявил президент РФ во время «Прямой линии» 7 июня.

Отвечая на вопрос блогеров о российской криптовалюте, Владимир Путин отметил, что в подавляющем большинстве стран она не является средством оплаты.

«Вы знаете и позицию Центрального банка, который считает, что криптовалюта не может быть средством платежа», – подчеркнул глава государства.

По словам Путина, Россия должна «аккуратно и осторожно» следить за этой сферой. Он уверен, что необходимо ее анализировать и понять, как РФ может в ней участвовать.