Президент посулил ипотечную ставку в 7%

Владимир Путин заявил, что "огорчит Министерство финансов" тем, что попросит разобраться со сложностью в снижении ипотечных ставок для многодетных семей.

Президент России согласился с многодетным отцом Дмитрием из Иванова, который на "Прямой линии" 7 июня рассказал о невозможности снижения ипотечной ставки с 13 до 6%, как это предусматривается законом. Обратившийся к главе государства россиянин указал: ставку снижают только тем, у кого рождается второй или третий ребенок, а тем, у кого детей больше, льготы сейчас не положены.

Владимир Путин заверил, что эта несправедливость будет исправлена. Решение задачи потребует 9 млрд рублей, что, по словам президента, немного, когда речь идет о поддержке многодетных семей. По словам президента, ставка по потеке должна в идеале быть 7%. По крайней мере, к этой цифре нужно стремиться.

Министр финансов Антон Силуанов заявил по видеосвязи, что правительство принимает все меры для снижения ставки по ипотеке. Он напомнил, что недавно ставка была двухзначной. "Основная задача – сделать ипотеку доступной для всех граждан ", – заверил министр.