Путин: Долевых договоров на строительство жилья с 1 июля не будет

С июля 2018 года заработает новый механизм регулирования долевого строительства. Об этом в ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным 7 июня напомнил глава Минстроя Владимир Якушев.

Перед этим Владимиру Путину передали сразу несколько вопросов — криков о помощи от обманутых дольщиков. Президент отметил, что проблемы в этой отрасли были связаны с ее недостаточно внятным регулированием и большими объемами строительства. По его словам, всего в стране свыше 1 млн долевых договоров, а нужно сделать так, чтобы ежегодно не менее 5 млн семей могли улучшить свои жилищные условия. Но резкий отказ от использования средств граждан приведет к такому же резкому снижению объемов строительства.

«С 1 июля 2019 года решено прекратить заключение долевых договоров», – сказал президент.

«Уход от котлового метода (одно разрешение на строительство, один счет) и банковское сопровождение – эти два метода должны заработать с 1 июля этого года, – отметил вышедший на видеосвязь министр строительства Якушев. – С 1 июля будут открываться специальные счета, на которые будут привлекаться деньги дольщиков. Эти деньги блокируются, под них застройщик открывает кредит в банке, финансирует строительство и только после того, как дольщики получат ключи, будет погашена кредитная линия и застройщик получит прибыль. Данные поправки мы должны принять к 28 июля и начать работать в новом механизме. Это позволит очистить рынок и заняться амбициозным проектом – застройки 120 млн квадратных метров жилья».