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07.06.2018 14:38

Граффити в память о жертвах в метро на Серпуховской заменили мазней

Трансформаторная подстанция в Адмиралтейском районе Петербурга, в экстренном порядке очищенная от памятного рисунка, снова раскрашена. Смысла в новом граффити нет, жалоб на несанкционированные надписи – тоже.

Как сообщили «Фонтанке» читатели 7 июня, «голой» стена подстанции на Серпуховской улице, 29, оставалась до мая. Недели три назад мимо неё не смогли пройти уличные художники, которые добавили «объемный» текст, немногим позже его доработали уже, видимо, другие мастера – попроще. Нареканий подобное творчество не вызвало: оно выполнено в едином стиле с надписями на стене дома за подстанцией. 

Читатель "Фонтанки"

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В конце ноября прошлого года через портал «Наш Петербург» от них попросил избавиться некий Павел К. Однако на фото, которые он приложил, попали не только обычные граффити, но и рисунок, выполненный в память о жертвах теракта в петербургском метро. В районной администрации, судя по всему, решили, что чувство прекрасного оскорбил именно поезд в тоннеле. Закрасить поручили «Ленэнерго». Там, было, хотели подождать тепла, но были ускорены обещанием административного дела

При этом надписи на соседнем доме так и остались, жалоба на них вскоре появилась снова, но модерацию не прошла. Стена раскрашена и сегодня: ни на неё, ни на обновленную почти месяц назад подстанцию нареканий в администрацию или на портал «Наш Петербург» не поступало. В «Ленэнерго» после звонка «Фонтанки» пообещали покрасить её ещё раз и не отказались поспособствовать восстановлению памятного рисунка. Впрочем, использовать подстанцию в качестве полотна его авторы – художники арт-группы «Явь» – уже не хотят. Обещанной помощи с согласованием они так и не получили и сейчас планируют найти другое место. Повторять граффити с поездом в тоннеле не будут.

Справка:

Теракт в петербургском метрополитене совершен 3 апреля 2017 года. Погибли шестнадцать пассажиров, включая террориста-смертника, более ста получили ранения. По уголовному делу и другим, связанным с ним эпизодам, задержаны десятки человек. В начале марта этого года ФСБ назвала имя заказчика теракта. 


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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.06.2018 15:01
«Победа» получила двадцатый Boeing 737-800
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» получила новый самолет Boeing 737-800, поставленный во флот компании напрямую с завода производителя в Сиэтле (США, штат Вашингтон). Двадцатый самолет авиакомпании позволит добавить в расписание компании не менее семи рейсов в сутки.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.06.2018 14:53
«Спортолёт» - народное название самолета «России»
Авиакомпания «Россия» подвела итоги открытого конкурса в социальной сети Instagram на выбор названия для лайнера в новой уникальной спортивной ливрее. За неделю участниками конкурса было предложено более 130 различных названий, из которых самым популярным стало - «Спортолёт».
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