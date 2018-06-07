Граффити в память о жертвах в метро на Серпуховской заменили мазней

Трансформаторная подстанция в Адмиралтейском районе Петербурга, в экстренном порядке очищенная от памятного рисунка, снова раскрашена. Смысла в новом граффити нет, жалоб на несанкционированные надписи – тоже.

Как сообщили «Фонтанке» читатели 7 июня, «голой» стена подстанции на Серпуховской улице, 29, оставалась до мая. Недели три назад мимо неё не смогли пройти уличные художники, которые добавили «объемный» текст, немногим позже его доработали уже, видимо, другие мастера – попроще. Нареканий подобное творчество не вызвало: оно выполнено в едином стиле с надписями на стене дома за подстанцией.

В конце ноября прошлого года через портал «Наш Петербург» от них попросил избавиться некий Павел К. Однако на фото, которые он приложил, попали не только обычные граффити, но и рисунок, выполненный в память о жертвах теракта в петербургском метро. В районной администрации, судя по всему, решили, что чувство прекрасного оскорбил именно поезд в тоннеле. Закрасить поручили «Ленэнерго». Там, было, хотели подождать тепла, но были ускорены обещанием административного дела.

При этом надписи на соседнем доме так и остались, жалоба на них вскоре появилась снова, но модерацию не прошла. Стена раскрашена и сегодня: ни на неё, ни на обновленную почти месяц назад подстанцию нареканий в администрацию или на портал «Наш Петербург» не поступало. В «Ленэнерго» после звонка «Фонтанки» пообещали покрасить её ещё раз и не отказались поспособствовать восстановлению памятного рисунка. Впрочем, использовать подстанцию в качестве полотна его авторы – художники арт-группы «Явь» – уже не хотят. Обещанной помощи с согласованием они так и не получили и сейчас планируют найти другое место. Повторять граффити с поездом в тоннеле не будут.