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07.06.2018 14:51

В каких трусах полицейские служат России

В СМИ появилась информация о желании руководства МВД сэкономить на форменном обмундировании. В списке - штатное нижнее белье. «Фонтанка» сделала невозможное – заставила полицейских Петербурга поделиться своими трусами.
В каких трусах полицейские служат России
Александр Миридонов/Коммерсантъ

Согласно информации журналистов, в Министерстве внутренних дел предложили вычеркнуть из типового комплекта плащи, носки, кашне, галстуки, воротники из овчины и нательное белье. Считается, что таким образом на каждом сотруднике можно будет сэкономить до 17 тысяч рублей. В масштабах всего МВД — больше 15 миллиардов экономии. «Фонтанка» решила лично посмотреть, как выглядят все эти вещи. Разумеется, журналистов заинтересовало то, что скрыто. То есть нательное белье.

В хозяйственном управлении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти мы понимания не нашли и обратились ко всем имеющимся в нашем распоряжении мобильным телефонам рядовых полицейских.

Для начала надо отметить, что первые же вопросы о нижнем белье поставили наших собеседников в тупик. Большинство из них, как и «Фонтанка», ни разу в жизни об этом не думали. Если не передавать смешки и их язвительные комментарии, то напор редакции сломил их сопротивление и косность. Так, в одном из территориальных отделов мы все же отыскали носителя информации, который подтвердил, что в форму сотрудника входят кальсоны, трусы и майка.

– Нам нужны трусы, – прямо заявил ему журналист.

– Зачем?

– Показать россиянам, в чем вы им служите, – политически точно ответил журналист.

– Ненормальных-то нет носить такое. Откуда я вам их возьму?

– За фото трусов – бутылка виски, – честно произнес журналист для ускорения процедуры.

– Подожди, – сказал сотрудник, и было слышно, как он кричит в коридор коллегам: «Журналюги дают вискарь за фотографию наших трусов!»

– Служебных! – только и успел уточнить журналист.

Примерно через полчаса нам позвонили и по-деловому сказали: «Бутылка коньяка – и через секунду фото трусов у вас». Разумеется, «Фонтанка» не стала крохоборничать, мол, договаривались о виски, и тут же получила душераздирающий по своей исторической сущности фоторепортаж.

В каких трусах полицейские служат России

В редакции хором просмотрели фотодокумент эпохи и стали солидарны с мнением министра МВД Владимира Колокольцева о том, что кое-что в полиции действительно устарело.

Что же касается женского нижнего белья, то и тут пытались залезть в интимное, но даже после наших слов, брошенных в трубку: «Две бутылки коньяка!» – ответ возвратился неутешительный: «Такое быстро разыскать нереально».  

Не убереглась «Фонтанка» и от концептуального вопроса, есть ли разница между орг-штатными трусами рядового и начальствующего состава. «Э… это у них самих спрашивайте, мы их без штанов не видели», – был дан ответ.

Не смея позвонить генералам, позволим себе аналогию: если с уровня полковника, как известно, положена папаха из каракульчи, значит, и трусы должны у них быть с начесом.
 
Евгений Вышенков,
«Фонтанка.ру»

 


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