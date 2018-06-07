Еще
14:49 07.06.2018
Новость часа
13:45
В «бермудском треугольнике» в Рыбацком проснулся гейзер
Пришлите свою новость!
14:46
Путин: Долевых договоров на строительство жилья с 1 июля не будет
14:44
Путин: Для борьбы с онкологией нужны ядерная медицина и новейшие лекарства
14:38
Граффити в память о жертвах в метро на Серпуховской заменили мазней
14:30
Tesla позволит бесплатно попробовать обновлённый автопилот
14:27
Президента спросили про пенсионный возраст, он ответил про доходы
14:22
Путина спросили о Боге
14:16
Гендиректор «Газпром нефти»: продавать нефть за рубли пока невозможно
14:12
За неделю до ЧМ-2018 пропуска на Крестовский остров получили больше 3 тысяч человек
14:03
Президент рассказал о непотопляемости Мутко
14:01
Путин рассказал, что поможет Рогозину справиться с космосом, несмотря на то, что он — журналист
13:59
Таможенница Инга на границе с Финляндией унюхала тысячу пачек контрабандных сигарет
13:56
Путин: Государство хочет формализовать блогеров
13:52
Глава «Газпром нефти» предсказал рост спроса на «чёрное золото» до 2030 года
13:51
Путина спросили про Telegram. Президент: "Мы не собираемся ничего закрывать"
13:48
Путин: Атака Украины на Донбассе во время ЧМ приведет к серьезным последствиям для ее государственности
13:46
Следственный комитет Петербурга пришел к крупному оптовику морепродуктов
13:45
В «бермудском треугольнике» в Рыбацком проснулся гейзер
13:33
Путин о статье за экстремизм: Сжигать книги не будем
13:29
Путин о Латвии: Санкции вводить не будем, пусть им станет стыдно
13:25
Путин ответил на вопрос о возможности Третьей мировой
13:22
Алексея Германа наградили премией «Петрополь» за «Довлатова»
13:18
Путин: Стадионы после ЧМ-2018 не должны стать рынками
13:09
Перед «Прямой линией» Путина обнулили НДС на дальневосточные авиаперевозки — билеты должны подешеветь
13:00
Президент отказался амнистировать «первоходов»: Нет у нас такой традиции
12:50
Вице-премьер Дмитрий Козак рассказал о законопроекте, который обуздает цены на бензин
12:49
Конкурент «Моста глупости» на Боровой пленил очередную жертву
12:45
Путин пообещал разобраться с ценами на нефть
12:35
Президент рассказал, откуда возьмутся дополнительные 8 млрд на экономический прорыв
12:29
Путин объяснил, почему не зачистил правительство на 100%
12:27
Чиновники собрались у экранов и ждут звонка от Путина
12:21
Путин: Мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета
12:20
Россияне вернули себе звание самой большой группы туристов в отелях Финляндии
12:15
Сборная России опустилась на рекордно низкое место в рейтинге FIFA перед ЧМ-2018
12:12
Нобелевский лауреат призвал освободить Олега Сенцова
11:57
Автобусы из Пулково во время ЧМ-2018 пустят в центр Петербурга
11:52
Лучших молодых российских авторов нашли в Минске и Сан-Диего
11:48
Аршавин второй месяц подряд — лучший игрок казахстанского чемпионата
11:33
Россияне вложили в криптовалюты более 7,5 млрд долларов
11:18
Совфед готовит еще один выходной для россиян
11:02
На одном из Курильских островов закончился бензин: жители привозят его из Японии
10:58
СМИ: США эвакуируют дипломатов из Китая из-за «акустической атаки»
10:51
Герман Греф: Залоговое кредитование скукожится и умрет
10:48
Горевший дом на Обводном потушили
10:32
В будущем судебном квартале Петербурга нашли 200-килограммовую бомбу
10:20
Набиуллина: Реформу пенсионной системы примут в ближайшее время
10:19
За смертельные ожоги петербурженки сантехника ограничили в передвижениях
10:15
Перед ЧМ «маршалы» ФСИН вытащили 21 беглеца из 250 петербургских квартир
10:09
Глава ЦБ заявила о расширении системы страхования вкладов
10:01
Власти Китая изловили по всему миру тысячи беглых коррупционеров
09:44
За организацию убийства экс-наркополицейского Петербурга арестован президент благотворительного фонда «Витязь»
09:43
В комиссионке на Васильевском полиции пытались продать медали
09:36
Во Фрунзенском и Невском районах снова проверяют теплосети
09:29
Эльвира Набиуллина: Инфляция будет 4%, а процентные ставки вырастут
09:15
Агрессивных болельщиков пообещали останавливать на границе и не пускать в Петербург
08:51
Петербуржец признался в изнасиловании дочери
08:41
Отделение корабля «Союз» от ракеты-носителя впервые показали на видео
08:27
На Обводном горит дом
08:22
Адвокат Трампа рассказал, как Ким Чен Ын «на коленях» просил о встрече
08:09
ФИФА: Россия полностью готова проводить чемпионат мира
02:56
Борис Гребенщиков расшатает скрепы и опоры
02:40
"Лето" Серебренникова добралось до кинотеатров
02:22
Главный хранитель Юсуповского дворца расскажет о загадке судьбы Распутина
02:11
В кино станцуют израильский “Фокстрот”
01:40
Дмитрий Губин разберет роскошь по косточкам
01:19
Лилия Бурдинская забинтует Офелию в Центре Михаила Шемякина
01:09
В кино начинается новый “Парк Юрского периода”
00:53
У берегов Камчатки произошло землетрясение
00:34
США назвали самое технологичное оружие России
Предыдущие новости
Архив материалов
Авто
Версия для печати
07.06.2018 14:30

Tesla позволит бесплатно попробовать обновлённый автопилот

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск анонсировал выход новой версии программного обеспечения для автопилота Tesla. Об этом он объявил накануне на собрании акционеров компании, пишет 7 июня Electrek.

По словам Маска обновление автопилота выйдет в течение недели и будет содержать «существенные улучшения». Например, автомобиль получит возможность самостоятельно выбирать полосу движения, чтобы избежать заторов или подготовиться к съезду или заезду на скоростное шоссе (это называется On-ramp to Off-ramp). На сегодняшний день автопилот настроен так, что при съезде со скоростного шоссе автомобиль замедляется и передает управление водителю, но в будущих версиях Tesla обещает изменения, которые позволят машине двигаться самостоятельно и дальше. Также машина будет лучше распознавать дорожную разметку даже там, где она повреждена. Напомним, что именно неразличимость и частичное отсутствие дорожной разметки привело к аварии со смертельным исходом в Калифорнии 23 марта этого года.

Илон Маск добавил, что компания собирается вернуться к практике предоставления тестового бесплатного доступа к функции автопилота. На сегодняшний день на всех автомобилях Tesla по умолчанию установлено все необходимое для работы автопилота. Но за его активацию берётся дополнительная плата. В 2016 году Tesla позволяла пользоваться автопилотом бесплатно в течение месяца, но потом от этой практики отказались.

В последние месяцы произошло сразу несколько аварий с участием Tesla со включенным автопилотом. Последняя произошла 29 мая в США, когда Tesla Model S со включенным автопилотом врезалась в стоявшую у обочины полицейскую машину. При этом представители Tesla не считают, что в происшествиях виновато их программное обеспечение, поскольку функция автопилота – это всего лишь вспомогательное средство, частично разгружающее водителя, но не заменяющее его. Более того, инструкция по эксплуатации прямо предусматривает, что контроль остается за водителем и он должен следить за обстановкой и даже держать руки на руле.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ООО «Терминал-Ресурс»
01.06.2018 18:53

В ЖК «Образцовый квартал 4» закончили возведение первого этажа

В начале мая 2018 года ООО «Терминал-Ресурс» объявил старт продаж нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 4». Уже к концу месяца строители закончили устройство стен и перекрытий первого этажа и приступили ко второму
СК «Полис Групп»
31.05.2018 17:19

В ЖК «Краски лета» от «Полис Групп» будет построена школа

Компания «Полис Групп» продолжает строительство социальных объектов в своих жилых комплексах
ГК "КВС"
29.05.2018 12:23

Маршрут до ЖК «Ясно.Янино» продлен

Получено положительное заключение о продлении маршрута № 801А. В ближайшее время планируется запустить маршрут общественного транспорта от ЖК «Ясно.Янино» до станции метро «Проспект Большевиков»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Tesla позволит бесплатно попробовать обновлённый автопилот
Новый BMW X5: «ноздри» достигли нескромных размеров
Maserati грозит ускориться: 6 новых моделей за 5 лет
«Уволить» Илона Маска из Tesla не получилось
В России отзывают тысячи «Пежо» и «Ситроенов»
Американцы построили Porsche с водительским креслом по центру
В России начали принимать заказы на новую Audi A7. Известны рублёвые цены
Skoda представила кроссовер без крыши
Немцы вычислили, сколько на самом деле стоит Tesla Model 3
Вьетнамцы хотят завоевать европейский авторынок, потому что они… родом с Украины
Петербург растерялся: пробок нет
Разгонит ли бензин инфляцию
Полисы выходят в широкий коридор
В ожидании российской Tesla к 2025 году
«Скандинавия» обретёт интеллект
Пьяный ли беглый
Лёд на вашу машину. Что делать?
Geneva Motor Show: заглянуть в будущее не получилось
Водительские права с отсрочкой
Автопром сбавит скорость
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В «Автодоре» пообещали оснастить трассу М-11 спортивными площадками

кадр из видео/instagram.com

На севере Петербурга прошел град с дождем

пресс-служба СЗТУ

На границе выловили нашпигованную финским сыром покрышку

Новости компаний
ООО «Терминал-Ресурс»
01.06.2018 18:53
В ЖК «Образцовый квартал 4» закончили возведение первого этажа
В начале мая 2018 года ООО «Терминал-Ресурс» объявил старт продаж нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 4». Уже к концу месяца строители закончили устройство стен и перекрытий первого этажа и приступили ко второму
СК «Полис Групп»
31.05.2018 17:19
В ЖК «Краски лета» от «Полис Групп» будет построена школа
Компания «Полис Групп» продолжает строительство социальных объектов в своих жилых комплексах
ГК "КВС"
29.05.2018 12:23
Маршрут до ЖК «Ясно.Янино» продлен
Получено положительное заключение о продлении маршрута № 801А. В ближайшее время планируется запустить маршрут общественного транспорта от ЖК «Ясно.Янино» до станции метро «Проспект Большевиков»
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00
Россияне полюбили китайские кроссоверы
Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
Setl City
25.05.2018 17:05
Транспортный узел «Девяткино» планируют построить к 2021 году
«Первая транспортная корпорация» готова обеспечить проектирование, строительство и эксплуатацию транспортно-пересадочного узла «Девяткино». Создание цифровой платформы проекта возьмет на себя ООО «Яндекс.Автобусы»
Setl City
24.05.2018 18:22
Центральную улицу возле «Семи столиц» в Кудрово отремонтировали
Подрядчик завершил ремонт участка Центральной улицы от моста через реку Оккервиль до пр. Строителей в Кудрово. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Ленинградской области.
фото предоставлено компанией ООО «Север Авто Нева»
09.04.2018 17:10
В новых шинных центрах «КОЛЕСО» раздают скидки
14 апреля в Петербурге откроются 2 новых шинных центра «Колесо» - на юге и на севере города. В этот день покупателей ждут скидки и подарки
пресс-служба "ГрузовичкоФ"
04.04.2018 16:18
Группа компаний «Грузовичкоф» выходит на облигационный рынок
Группа компаний «Грузовичкоф» сообщает о выходе на публичный долговой рынок с дебютным выпуском биржевых облигаций №4B02-01-00337-R-001P от 26.03.2018
фото предоставлено компанией ООО "ВМПАВТО"
23.03.2018 16:35
Самым популярным мужским именем среди автомехаников признано имя Валера
Найти хорошего мастера-автослесаря сегодня становится все сложнее. Одна из российских компаний-производителей автохимии решила эту проблему и выпустила первую мастер-смазку с именем Валера.
СК «Полис Групп»
21.03.2018 12:22
Паркинг в ЖК «Мой город» - от 260 тыс. рублей
Компания «Полис Групп» сообщает об открытии продаж паркинга в ЖК «Мой город» дом №12.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.