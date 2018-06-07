Tesla позволит бесплатно попробовать обновлённый автопилот

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск анонсировал выход новой версии программного обеспечения для автопилота Tesla. Об этом он объявил накануне на собрании акционеров компании, пишет 7 июня Electrek.

По словам Маска обновление автопилота выйдет в течение недели и будет содержать «существенные улучшения». Например, автомобиль получит возможность самостоятельно выбирать полосу движения, чтобы избежать заторов или подготовиться к съезду или заезду на скоростное шоссе (это называется On-ramp to Off-ramp). На сегодняшний день автопилот настроен так, что при съезде со скоростного шоссе автомобиль замедляется и передает управление водителю, но в будущих версиях Tesla обещает изменения, которые позволят машине двигаться самостоятельно и дальше. Также машина будет лучше распознавать дорожную разметку даже там, где она повреждена. Напомним, что именно неразличимость и частичное отсутствие дорожной разметки привело к аварии со смертельным исходом в Калифорнии 23 марта этого года.

Илон Маск добавил, что компания собирается вернуться к практике предоставления тестового бесплатного доступа к функции автопилота. На сегодняшний день на всех автомобилях Tesla по умолчанию установлено все необходимое для работы автопилота. Но за его активацию берётся дополнительная плата. В 2016 году Tesla позволяла пользоваться автопилотом бесплатно в течение месяца, но потом от этой практики отказались.

В последние месяцы произошло сразу несколько аварий с участием Tesla со включенным автопилотом. Последняя произошла 29 мая в США, когда Tesla Model S со включенным автопилотом врезалась в стоявшую у обочины полицейскую машину. При этом представители Tesla не считают, что в происшествиях виновато их программное обеспечение, поскольку функция автопилота – это всего лишь вспомогательное средство, частично разгружающее водителя, но не заменяющее его. Более того, инструкция по эксплуатации прямо предусматривает, что контроль остается за водителем и он должен следить за обстановкой и даже держать руки на руле.