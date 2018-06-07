Президента спросили про пенсионный возраст, он ответил про доходы

К вопросу повышения пенсионного возраста нужно относиться очень осторожно, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной «Прямой линии» 7 июня. Так глава государства ответил на вопрос Алексея Гончарова из Курска. Также Путин сам затронул тему выплаты пенсий работающим пенсионерам.

«В советское время, вы знаете, работающим пенсионерам, к сожалению, не платили, – сказал он. – Поэтому, уместно или неуместно, правительство перенесло это в наш сегодняшний день. Но об этом надо подумать. Потому что это, как правило, люди, работающие на низкооплачиваемых работах, где существует дефицит кадров: нянечки в детском саду, в больницах и так далее».

О повышении пенсионного возраста глава государства высказался без конкретики.

«Я отношусь к этому в высшей степени осторожно и аккуратно, – сказал Путин. – Одна из ключевых задач, поставленных мною перед правительством, — повышение доходов пенсионеров, значительное повышение их доходов. Какие меры будут предложены правительством для решения этой ключевой задачи — мы узнаем в ближайшее время».

Напомним, что, отвечая на вопросы «Прямой линии» в 2005 году, Владимир Путин заявил, что, пока он занимает президентский пост, повышения пенсионного возраста не будет. Однако в мае 2018 года вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что пенсионная реформа в России состоится, и, вероятно, начнется уже в 2019 году.