Путина спросили о Боге

Каждый человек рождается с верой в Бога, заявил на «Прямой линии» 7 июня президент Владимир Путин, когда его спросили, когда он уверовал.

«Это очень интимный вопрос. Трудно говорить об этом на публику», – отметил глава государства.

Но все же добавил: каждый человек уже рождается с верой в душе. Особенно эта вера проявляется в экстремальных ситуациях.

«Во время Великой Отечественной войны даже самые заядлые атеисты вставали в окопе и шли в атаку, я думаю, они думали о Боге», – сказал президент.