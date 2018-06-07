Гендиректор «Газпром нефти»: продавать нефть за рубли пока невозможно

Генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, отвечая на вопрос, возможно ли полное исключение доллара из расчетов за нефть и переход на рубли или евро, заявил, что это вряд ли возможно.

"Я не буду говорить за другие отрасли, но если говорить о нефтянке, то в настоящее время это все-таки вряд ли возможно — перейти на рублевые расчеты за поставки нефти. Для наших контрагентов, западных компаний. Такой подход не даст каких-то преимуществ, а приведет к дополнительным издержкам", – заявил Дюков 7 июня на Международном финансовом конгрессе в Петербурге.

Он отметил, что невозможен пока переход не только на рубли, но и на евро, потому что основные сорта нефти торгуются именно в долларах.