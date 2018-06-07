Президент рассказал о непотопляемости Мутко

Бывший министр спорта, нынешний вице-премьер по строительству Виталий Мутко должен был остаться в правительстве из-за проведенной против него атаки и его потенциала. Об этом Владимир Путин рассказал 7 июня во время «Прямой линии», отвечая на вопрос моряков, которые попросили разрешить им рисовать на кораблях Мутко для увеличения непотопляемости.

Президент России парировал тем, что наши корабли и так непотопляемые, но не благодаря бывшему министру спорта, а из-за работы судостроителей и мастерства экипажей. Путин считает, что, несмотря на необходимость улучшения знания английского языка, Виталий Мутко много сделал на своем посту. «Если реально оценивать, то сделано немало», – заверил глава государства. Путин отметил развитие спорта и строительство инфраструктуры.

Президент также считает, что на чиновника была предпринята атака. «В отношении Мутко много разговоров и слухов. Я отдаю себе в этом отчет», – сказал Путин, добавив, что у политика имеется потенциал. По его словам, в сложившихся условиях было бы неправильно отправлять Виталия Мутко на пенсию.