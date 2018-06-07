Путин рассказал, что поможет Рогозину справиться с космосом, несмотря на то, что он — журналист
В ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным 7 июня президента попросили прокомментировать назначение Дмитрия Рогозина главой «Роскосмоса», несмотря на то, что «человек – журналист по образованию».
«Да, образование у него, может быть, не профильное, – ответил глава государства. – Но Дмитрий Рогозин в течение 6 лет занимался оборонной промышленностью, и он человек компетентный в этой сфере. Но один в поле не воин. Он будет создавать команду, которая будет решать и технологические задачи уровня сегодняшнего дня, и задачи организационные».
Справка:
Напомним, в качестве вице-премьера Дмитрий Рогозин ранее курировал деятельность Роскосмоса. Именно под его руководством должен был пройти первый в истории пуск с космодрома Восточный, который пришлось перенести на следующий день из-за сбоя. За проблемы с первым стартом президент РФ Владимир Путин, который приезжал на запуск, объявил выговоры Рогозину и руководителю Роскосмоса Игорю Комарову, а в адрес главы НПО автоматики Леонида Шалимова было вынесено постановление о неполном служебном соответствии. Второй пуск попросту оказался неудачным. А в 2016 году под кураторством Рогозина запускали и грузовой корабль «Прогресс», который не смог выйти на орбиту и сгорел в плотных слоях атмосферы.
Дмитрий Рогозин — выпускник международного отделения факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова и факультета Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС. С 1990-1994 годы был вице-президентом компании «РАУ-Корпорация». В 1994-1997 годах Рогозин занимал пост председателя исполкома Международного конгресса русских общин.
В 2011-2012 годах он был спецпредставителем президента по взаимодействию с НАТО в области противоракетной обороны. В 2012-2014 годах — председатель Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ. С 2011 года также вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу. В 2018 году отправлен в отставку.