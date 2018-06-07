Путин рассказал, что поможет Рогозину справиться с космосом, несмотря на то, что он — журналист

В ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным 7 июня президента попросили прокомментировать назначение Дмитрия Рогозина главой «Роскосмоса», несмотря на то, что «человек – журналист по образованию».

«Да, образование у него, может быть, не профильное, – ответил глава государства. – Но Дмитрий Рогозин в течение 6 лет занимался оборонной промышленностью, и он человек компетентный в этой сфере. Но один в поле не воин. Он будет создавать команду, которая будет решать и технологические задачи уровня сегодняшнего дня, и задачи организационные».