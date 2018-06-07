Путин: Государство хочет формализовать блогеров

Видеоблогер Наталья Краснова в ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным 7 июня задала президенту вопрос о том, когда блогинг станет полноценной профессией.

«Мы же знаем, за счет чего живут блогеры, – сказал Путин. – За счет рекламных денег. Признано это или не признано, это источник ваших доходов. Если вопрос в том, чтобы зарегистрировать это в законодательстве с точки зрения социального обеспечения на будущее, об этом можно поговорить. Если это постоянная работа, то и государство заинтересовано, чтобы формализовать это соответствующим образом».

Путин также отметил, что, видимо, блогинг приносит неплохие деньги — судя по тому, что 38-летняя Наталья Краснова выглядит значительно моложе своих лет.