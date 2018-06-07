Таможенница Инга на границе с Финляндией унюхала тысячу пачек контрабандных сигарет

Сигареты, посуда, косметика и даже элементы для электрической железной дороги — в первую неделю лета на пункте пропуска «Торфяновка» на границе с Финляндией таможенники конфисковали три крупные партии контрабандных товаров.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления 7 июня, при выезде из России в автомобиле «Опель», которым управлял гражданин РФ, благодаря нюху служебной собаки по кличке Инга 2 июня нашли более 25 кг табачных изделий. Всего 1011 пачек были спрятаны в технологических полостях машины, например в дверце багажника.

На следующий день с контрабандой попались четверо россиян на минивэне марки «Фольксваген Транспортер». Из Финляндии они везли электронные блоки, рыболовные сети, элементы электрической железной дороги и косметику. Исходя из того, что рассказал водитель, деятельность которого тоже имела значение, и что общий вес вещей составил свыше 14 кг, таможенники пришли к выводу, что товар предназначался на продажу.

Две россиянки на «БМВ» также не смогли свободно провезти товар из Финляндии. Несколько коробок с посудой весом в 90 кг были конфискованы таможенными органами.

Все три случая признаны административными правонарушениями. В отношении задержанного с сигаретами мужчины возбуждено дело по ч. 2 ст. 16.1 КоАП, определение о нарушении ч. 1 ст. 16.2 КоАП вынесено по двум другим случаям, весь товар изъят, заявили в ведомстве.