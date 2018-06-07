Глава «Газпром нефти» предсказал рост спроса на «чёрное золото» до 2030 года

Генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, выступая 7 июня на Международном финансовом конгрессе в Петербурге, спрогнозировал долгосрочный спрос на нефть.

«Спрос, по крайней мере, до 2030 года продолжит расти. Если в какой-то момент он достигнет пика, то резкого обвала не будет, – отметил 7 июня Дюков. – О цене говорить сложно — она может быть стабильной, может быть волатильной. Снижение скажется на финансовой системе».

При этом он подчеркнул, что рост спроса на «черное золото» будет означать для нефтяников новые заимствования, причем в увеличивающемся объеме, поскольку добыча будет проходит в более сложных условиях.