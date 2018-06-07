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07.06.2018 13:51

Путина спросили про Telegram. Президент: "Мы не собираемся ничего закрывать"

В ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным 7 июня слово дали «популярным блогерам», которых для этой цели собрали в «Москва-сити». 

Гусейн Газанов, у которого, по словам ведущего, 7 млн подписчиков, попросил Путина прокомментировать тревожащие блогеров слухи о закрытии таких популярных социальных сетей, как "Инстаграм" и Youtube. 

«Мы не собираемся ничего закрывать, – сказал президент. – Я прекрасно знаю ситуацию вокруг "Телеграм"». 

«Вы на своем месте волнуетесь. И я на своем месте волнуюсь – за безопасность людей, – добавил он. – Когда мне представители правоохранительных органов говорят, что после взрыва в петербургском метро они не могли отследить переписку террористов, потому что она зашифрована, и террористы пользуются этим, как я должен реагировать?.. Но легче всего запретить. Сложнее найти цивилизованные способы решения. И я буду побуждать своих коллег к поиску современных средств борьбы с правонарушениями, не ограничивая пространство свободы в Интернете».

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Справка:

Таганский суд вынес решение о блокировке Telegram 13 апреля. Иск подавал Роскомнадзор. Блокировку разрешили начать немедленно, не дожидаясь вступления решения в законную силу. Поводом для иска стал отказ мессенджера передать ФСБ ключи доступа к переписке пользователей. В попытках ограничить к Telegram доступ Роскомнадзор заблокировал десятки миллионов IP-адресов крупнейших компаний провайдеров, в том числе Amazon и Google. Telegram решение суда обжаловал. При этом мессенджером продолжают пользоваться не только рядовые россияне: есть неофициальный канал у Следственного комитета, у главы Чечни Рамзана Кадырова и т.д.


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