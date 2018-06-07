Путина спросили про Telegram. Президент: "Мы не собираемся ничего закрывать"

В ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным 7 июня слово дали «популярным блогерам», которых для этой цели собрали в «Москва-сити».

Гусейн Газанов, у которого, по словам ведущего, 7 млн подписчиков, попросил Путина прокомментировать тревожащие блогеров слухи о закрытии таких популярных социальных сетей, как "Инстаграм" и Youtube.

«Мы не собираемся ничего закрывать, – сказал президент. – Я прекрасно знаю ситуацию вокруг "Телеграм"».

«Вы на своем месте волнуетесь. И я на своем месте волнуюсь – за безопасность людей, – добавил он. – Когда мне представители правоохранительных органов говорят, что после взрыва в петербургском метро они не могли отследить переписку террористов, потому что она зашифрована, и террористы пользуются этим, как я должен реагировать?.. Но легче всего запретить. Сложнее найти цивилизованные способы решения. И я буду побуждать своих коллег к поиску современных средств борьбы с правонарушениями, не ограничивая пространство свободы в Интернете».