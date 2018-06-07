Путин: Атака Украины на Донбассе во время ЧМ приведет к серьезным последствиям для ее государственности

Россия будет продолжать оказывать помощь непризнанным республикам на востоке Украины, в то время как власти этой постсоветской страны не могут решить проблему. Об этом Владимир Путин рассказал 7 июня на ежегодной "Прямой линии", отвечая на вопрос писателя Захара Прилепина, представившегося помощником главы ДНР.

Президент России выразил надежду на то, что дело не дойдет до активных военных действий в Луганской и Донецкой областях во время чемпионата мира – об угрозе этого сказал Прилепин.

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Если Украина предпримет такую атаку, то это приведет к серьезным последствиям для ее государственности, предупредил российский президент.

"Невозможно запугать людей в ЛНР и ДНР", – заверил Путин, заявив, что наша страна будет оказывать помощь республикам.

Глава государства считает, что украинские власти сейчас не могут решить вопрос непризнанных территорий. По его словам, пока украинское руководство не перестанет следовать только своим интересам, "ни к чему хорошему это не приведет". Он также задался вопросом, как можно считать жителей ЛНР и ДНР своим гражданами и применять силу на этих территориях.

В заключение Владимир Путин подчеркнул важность Минских соглашений для нормализации ситуации на востоке Украины.