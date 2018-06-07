В «бермудском треугольнике» в Рыбацком проснулся гейзер

Трубы в Невском районе Петербурге не прошли проверку на прочность 7 июня. Пока местные жители опасались, что сгинут в "бермудском треугольнике", рядом забил фонтан кипятка.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонакте», к половине первого затопило участок на пересечении проспектов Обуховской Обороны и Шлиссельбургского. Мутная вода залила подъезды к «Ленте» на Обуховской Обороны и дорогу рядом с жилым домом на Шлиссельбургском. Припаркованные автомобили оказались затоплены, горожане опасаются провала грунта.

В «Теплосети Санкт-Петербурга» «Фонтанке» уточнили, что в районе повторно испытывают сети на плотность и прочность. Проверку не прошла труба диаметром 500 миллиметров у дома 1 по Шлиссельбургскому проспекту. Движение на участке уже ограничено, аварийная бригада ликвидирует вытекание.

Тем временем неподалеку, в трехстах пятидесяти метрах от места первого прорыва, не выдержала испытаний ещё одна труба аналогичного диаметра. Слабое место обозначил фонтан высотой в несколько этажей. Поток смешанной с песком воды бьёт на Караваевской улице, 2.