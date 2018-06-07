Следственный комитет Петербурга пришел к крупному оптовику морепродуктов

Сотрудники Следственного комитета проводят шесть обысков у менеджеров петербургской компании «Эмрис-Пласт», поставляющей 20 процентов креветок российским ретейлерам. По мнению правоохранителей, один из двух собственников предприятия так реорганизовал компанию, что второй владелец получил 10 тысяч рублей за актив стоимостью в 96 миллионов рублей. «Фонтанка» узнала, в чем новая схема и кого из них сегодня пытаются допросить следователи.

По информации «Фонтанки», с утра 7 июня сотрудники второго экономического управления Следственного комитета Петербурга проводят шесть обысков по уголовному делу, возбужденному в середине апреля этого года по четвертой части статьи 159 УК – «Мошенничество в особо крупном размере». По данным нашего издания, следователи пришли к руководителям компании ООО «Эмрис-Пласт» и менеджерам фирм, связанных с этим предприятием.

Заметим, что данная компания ведет бизнес с конца 90-х годов, имеет в городе Ломоносове производственные площадки на территории в 3,5 га и здание, где размещается рыбоперерабатывающий завод «Новомар». Только кадастровая стоимость активов оценивается более чем в 160 миллионов рублей. Как известно, предприятие является крупным поставщиком креветок и морепродуктов в российские торговые сети. Его доля на российском рынке составляет более 20 процентов. Что касается ее собственников, то с начала нулевых ими были два петербуржца – Юрий Корзников и Алексей Абрамов.

По данным «Фонтанки», в материалах уголовного дела исследуется конфликт между партнерами ЗАО «Эмрис-Плюс» и последующая реорганизация компании в июле 2016 года. Тогда, по версии следствия, как указано в постановлении на возбуждение уголовного дела, «неустановленное лицо, осуществляя фактическое управление деятельностью ЗАО «Эмрис-Пласт» … зная о том, что 50% акций принадлежит Юрию Корзникову, отстранила его как акционера от участия … фактически, не уведомив Корзникова о назначении общего годового собрания акционеров, приняло решение о реорганизации ЗАО в ООО с последующим обменом акций на доли в уставном капитале вновь созданного ООО «Эмрис-Пласт».

Если руководствоваться материалами дела, то дальше вообще произошло волшебное превращение акций ценой в 96 миллионов рублей на долю в уставном капитале размером в 4200 рублей и внесении 5800 рублей на расчетный счет потерпевшего.

Любопытно, что, по версии следствия, в этой схеме был применен старый трюк петербургских рейдеров, правда, немного усовершенствованный. Так, в прошлом, когда мошенникам необходимо было изобразить видимость приглашения акционера на собрание, ему посылали заказное письмо по адресу, где он зарегистрирован, но не проживает. В случае же с «Эмрис-Пласт» собственнику Корзникову было направлено официальное письмо, но на почту вовремя пришел курьер с некой доверенностью от него и забрал извещение. Кстати, по предварительной информации, пожилая дама 7 июня также доставлена в Следственный комитет на Мойку.

Что касается второго собственника – Алексея Абрамова, который как раз и фигурирует в уголовном деле, то, по данным нашего издания, по месту регистрации он не проживает, снимая квартиру на Крестовском острове. Оперативники хотят и его пригласить на допрос.